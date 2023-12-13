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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Rıza Çalımbay'dan kadro dışı açıklaması - Beşiktaş Haberleri

        Rıza Çalımbay'dan kadro dışı açıklaması

        Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe derbisi sonrası 5 oyuncunun kadro dışı bırakılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çalımbay, "Samet abi ve Feyyaz arkadaşımız araştırma yapıp bu kararı verdiler" diye konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2023 - 20:57 Güncelleme: 13.12.2023 - 20:57
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        Kadro dışı kararı için açıklama
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        UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 6. ve son maçında İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay ve kaleci Ersin Destanoğlu düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

        Çalımbay'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

        "Elimizdeki kadronun en iyisini çıkarıp galibiyetle dönmek istiyoruz"

        "Buraya iddialı gelmek isterdik ama maalesef biz yokken elenmiş bir takımız. Ama ne olursa olsun bizim bütün amacaımız kazanmak. Başka bir düşüncemiz yok. Eksik de olabiliriz. Önümüzdeki maçlar için de moral olacak bu. Elimizdeki kadronun en iyisini çıkarıp galibiyetle dönmek istiyoruz."

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        "Genç arkadaşlarımıza tabii ki şans vereceğiz"

        "Genç arkadaşlarımıza tabii ki şans vereceğiz. Ben de Beşiktaş'ın altyapısında yetiştim. Kalan maçlarımızda altyapı futbolcularımız oynatacağız. Biliyorsunuz ki kadro dışı ve sakat oyuncularım var. İhtiyaçtan ziyade iyi oldukları için çağırdık. her türlü yararlanacağız."

        "Devre arasını konuşmak erken. Transfer..."

        "Devre arasını konuşmak erken. Konuşuyoruz, araştırmaya tabii ki başlandı. Ben de söylüyorum ama şu an için transfer için konuşmak erken. Transferden daha önemli olan bu 3 maçı kazanmak."

        "Biz geldiğimizde kırgınlıklar vardı. Üst üste 2 galibiyet aldık. Eskiye göre iyi bir yere geldiler. Devre arasına kadar iyi bir şeyler yaparsak ikinci yarıya da iyi başlayabiliriz."

        Kadro dışı kararı nasıl alındı?

        "Yeni gelen yönetim; özellikle de Samet abi ve Feyyaz arkadaşımız, geldiler ve araştırma yaptılar. Konuşuldu, edildi. Gerekli gördükleri kadro dışı kararını verdiler. 5 arkadaşımızın gitmesiyle yeni bir hava yakalandı demek doğru değil. Yönetim, şu an bunu uygun gördü ve kararı verdi. Herkes saygı duymalı. Araştırılıp bir karar verildi."

        Antalya kampının iptal edilmesi...

        "Kamp planlamamızı yapmıştık ve gidecektik. 5 günlük bir kamptı ama öncesinde federasyonu arayıp ikinci yarıdaki ilk maçımızın tarihini sorduk. Fenerbahçe ile Galatasaray Süper Kupa maçı oynayacağı için bizim maçımızı erkene aldılar. O yüzden vakit olmayacaktı.…"

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