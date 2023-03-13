''BU HAKEMLİK DEĞİL''

Hakeme tepki gösteren Rıza Çalımbay, ''Halil Umut Meler bana göre yaptığı yanlış. Çok ayıp etti. Biz ona saygı gösteriyoruz. Max Gradel ona hiçbir şey yapmadı. Sadece ikincisinde yüzde yüz Halil Umut Meler haklı. Ama Gradel, kaleciye başlasın diye eliyle itiraz etti. Ona gidip sarı kart gösterdi. Kendi kendine çocuğu hırslandırıyor, geriyor. Ondan sonra adamı oyundan atıyor. Adamı atmak kolay mı? Bu hakemlik değil. Ben bilerek, kasti şekilde attığına inanıyorum. Ben bugün bir hata yaptım. Ben rotasyona gittim. Kendini göstermek isteyen arkadaşlarımız vardı. Maalesef beklediğim gibi olmadı. Ondan gerçekten üzüldüm. Onlardan çok şey bekliyordum. Maalesef beklediğimi alamadım. Bu da benim için hata oldu. Onun için şimdi önümüze bakacağım. Önemli bir Avrupa maçımız var. Ondan sonra ligde maçlarımız var. Kim ne derse desin ligde de çok iyi yerlere geleceğiz. Bu maç bizim için ders oldu. Hakemlere saygılı bir insanım. Bugün Halil Umut Meler’in saha içinde yaptıkları doğru değil. Oyuncu ile iletişime geçer. Sinirli olanları sakinleştirir. Bana göre çok kötü bir maç yönetti” diye konuştu.