Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Göztepe maçının ardından basın toplantısında yaptığı açıklamaların yanış anlaşıldığını ifade etti. Sosyal medyadan açıklama yapan tecrübeli teknik adam, "Konuyu benim Galatasaray Kulübü ile bir problemim varmış gibi değerlendirmek boş bir çabadır. Bizler bu hafta çok önemli bir rakip karşısında ülkemizi temsil edeceğiz. Kendi içimizdeki hakem tartışmalarını ve hakem eleştirilerini de aslında yine kendi iyiliğimiz için yapıyoruz. Şimdi bir olma vaktidir. Hepinizin desteğini bekliyoruz" dedi.
Rıza Çalımbay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda şunları kaydetti:
"Merhaba, Öncelikle herkese sağlıklı günler dilerim. Dün akşam maç sonu yaptığım açıklamalarda hakem hatalarına dikkat çekmeye çalışırken verdiğim Galatasaray maçı örneğinin yanlış anlaşıldığını ve örneklerimin başka olumsuz durumlara çekilmeye çalışıldığını fark ettiğim için bu açıklamayı yapma gereği duydum. Son zamanlarda beni ben yapan futbolu konuşurken, ne kadar zorlandığım hatta hakem hatalarını konuşmaktan futbolumuzu konuşamadığım gerçeğinin tüm kamuoyu farkındadır. Covid-19 sürecine, sakatlıklarımıza ve dar kadro yapımıza bir de hakem hataları sıklıkla eklenince, normalde gururla ifade etmemiz gereken UEFA Avrupa Ligi temsilimizi bile gerginlik ve stres içerisinde geçirdiğimizi belirtmek durumundayım. Bu hatalar bu tempoda canımızı da yakmaya başlayınca hataları sürekli ifade etmek durumunda kaldım. Çünkü çok emek veriyoruz."
"KONUYU BENİM GALATASARAY KULÜBÜ İLE BİR PROBLEMİM VARMIŞ GİBİ DEĞERLENDİRMEK BOŞ BİR ÇABADIR"
"Galatasaray Kulübü bu ülkenin en kıymetli kulüplerinden biridir. Hakem hatalarını anlatmaya çalışırken, verdiğim maç örneği üzerinden benim Galatasaray Kulübü'ne olan sevgimin ve saygımın sorgulanması beni son derece üzmüştür. Konuyu benim Galatasaray Kulübü ile bir problemim varmış gibi değerlendirmek boş bir çabadır. Bizler bu hafta çok önemli bir rakip karşısında ülkemizi temsil edeceğiz. Kendi içimizdeki hakem tartışmalarını ve hakem eleştirilerini de aslında yine kendi iyiliğimiz için yapıyoruz. Şimdi bir olma vaktidir. Hepinizin desteğini bekliyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek şu an düşündüğüm tek konudur. Hiç şüphe olmasın ki tüm şartlara rağmen yüreğimizle sahaya çıkıp yine elimizden ne geliyorsa yapacağız."
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