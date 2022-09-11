Rıza Çalımbay'dan Caner açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı hafta maçında Demir Grup Sivasspor kendi sahasında konuk ettiği İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından her iki takımında teknik direktörü basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
"İKİ TANE KIRIK VAR"
Kazanmaları gereken bir maç oynadıklarını ancak berabere kaldıkları için üzgün olduklarını söyleyen Çalımbay, "Mutlaka da kazanmamız gereken bir maçtı. Baktığımız zaman ilk yarı da pozisyon falan vermedik. Gayet iyi oynadık ve iyi pozisyonlarda geldi. İkinci yarı golü yedikten sonra hem oyuncu değişikliği hem de taktik değişikliği yaptık ve golü de bulduk. Ama istediğimiz ikinci golü bulamadık. Önemli olan o. Ben bugün oyunculara hiçbir şey diyemem. Çünkü iki gündür iyi maç yapıyorlar, yorgunlar. İki maç olduğu için şu an sakatımız 6'ya çıktı. Arkadaşlarımız da iki tane kırık var. Ziya bugün ilk yarı da iyi oynarken sakatlandı.
"BERABER GÖTÜRMEK ZOR"
Hem Avrupa'yı hem Türkiye'yi beraber götürmek biraz zor. Çünkü çok geniş bir kadro olması gerekiyor büyük bir bütçen olması gerekiyor her türlü oyuncuya bir an önce sahip olman gerekiyor ve oyuncularla birlikte çok iyi bir sezon başı geçirmen gerekiyor. O zaman burada yüzde yüz başarılı olursun. Böyle gidersek tabii ki bazı aksilikler olacak. Bu ya Avrupa maçlarında ya da ligde olacak. Biz geçen sezon 7'nci 8'inci haftada galip gelebildik. Aynı şekli ve sıkıntıları yine yaşadık" dedi.
Taraftar ile Caner Osmanpaşa'nın arasında yaşanan gerginliğe de değinen Çalımbay, "Biraz sabretmemiz gerekiyor. Bugün Caner’i kaybettik. Çok ağır şeyler oldu. Caner'den beklenmeyen bir tepki geldi. Taraftardan da tepki geldi. Taraftar bana göre kötü gün dostudur. Taraftarın oyuncularımıza sahip çıkması gerekiyor. Hiçbir oyuncu sahaya kötü oynamak için çıkmaz" diye konuştu.
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