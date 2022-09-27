Beşiktaş, sezon başında Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i kadrosuna katmıştı. Genç oyuncu büyük hayallerle Beşiktaş'a transfer olurken, Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay eski öğrencisine tavsiyede bulundu.
Çalımbay, 21 yaşındaki futbolcuyla yaptığı sohbette Beşiktaş'ta kalıcı olmanın ipuçlarını verdi.
İşte o sözler:
"SAKIN 'OLDUM' DEME"
"Beşiktaş senin adına hayatının fırsatı. Bunu iyi değerlendirmen gerekiyor. Orada efsane olabilmen için çok çalışman ve Sivasspor'daki performansının çok üstüne çıkman lazım. Sakın bir maçla 'oldum' deme, yanılırsın. Her maça kendini ilk kez oynuyormuş gibi istekli ve hırslı çıkman gerekiyor. Rekabet için kendini canlı tut" dedi.
KEREM ATAKAN: UMARIM ŞAMPİYON OLURUZ
Beşiktaş'ın yeni transferi Kerem Atakan Kesgin ise siyah-beyazlılarla sözleşme imzaladıktan sonra, "Benim için uzun bir süreç oldu gibi hissettim ama güzel bittiği için çok mutluyum. Umarım şampiyonluk yolunda benim de emeğim olur ve sezonu şampiyon olarak tamamlarız" ifadelerini kullanmıştı.
Beşiktaş, Kerem için Demir Grup Sivasspor'a 1.4 milyon euro bonservis bedeli ödedi. 21 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'ta yıllık 5 milyon TL ücret alacak. 21 yaşındaki orta saha, geçen sezon Sivasspor'da 25 maçta görev yapmıştı.
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