Rıza Çalımbay, maçın oynanacağı Yeni Malmö Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ta oynadığı dönemlerde Malmö'ye karşı oynadığını hatırlatan Çalımbay, İsveç ekibine karşı kıran kırana maçlar yaptığını aktardı.
Çalımbay, Malmö kulübüne ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Çok zor bir rakiple oynayacağız. Malmö, oyun disiplini mükemmel bir takım. Hiçbir zaman değişmeyen bir takım. Hemen hemen her yıl Avrupa kupalarında görünen bir takım. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Avantajları bizden önce sezon açmaları. Gayet iyi gidiyorlar. Son maçlarını seyrettirdik. Gayet iyiler. Klasik bir oyun düzenleri ve biçimleri var." ifadelerini kullandı.
Maçın kendileri açısından çok zor geçeceğini kaydeden Çalımbay, buradan mutlaka avantajlı bir skorla dönmeleri gerektiğini, bunun için de maçta her türlü tedbiri alacaklarını söyledi.
Çalımbay, "Çok az transfer yaptığımız için, yeni gelen arkadaşlarımız da maalesef hazır olmadığı için sıkıntılı bir biçimde bu maça çıkacağız. Ancak kendi sahamızda oynayacağımız ikinci maçta sahaya bambaşka bir şekilde çıkacağız. Çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum.Çok çekişmeli, hırslı iki takımın maçı olacak." diye konuştu.
Demir Grup Sivasspor futbolcusu Uğur Çiftçi de maçın çok zor geçeceğini söyledi.
Çiftçi, Malmö takımının hazır halde maça çıkacağını ancak rakibi iyi analiz ettiklerini ve çalıştıklarını, Malmö'den galibiyetle ayrılmak istediklerini belirtti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!