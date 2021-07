Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Bolu kampında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Konakladıkları otelde soruları yanıtlayan Rıza Çalımbay, mükemmel bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade ederek, "Burada çok mutluyuz. Ben buranın biraz daha üstüne düşerlerse, Antalya nasıl devre arasında tıklım tıklım doluyorsa, aynısının Bolu'da Gerede'de de olacağını düşünüyorum. Yeter ki tesisleri biraz daha çoğaltıp daha iyi imkanlar olursa burası da gerçekten belki de Avrupa'nın en iyi kamp yerlerinden bir tanesi olacak" diye konuştu.

"HANGİ TAKIMLA GELİRSEM GELEYİM BURADA ÇALIŞTIKTAN SONRA BAŞARISIZ OLMADIM"

Kamp yaptıkları otelde yer alan sahaya isminin verilmesinin sorulması üzerine ise tecrübeli teknik adam, "İsmimin verilmesinin nedeni, ben hangi takımla çalışırsam çalışayım ilk kampı burada yapıyorum. Ondan sonra yurt dışına gidiliyordu. Bizim Avrupa maçlarımız olduğu için yurt dışına gitmiş gibi olacağız. İsmimizi onun için verdiler. Ben de çok memnunum. Hangi takımla gelirsem geleyim burada çalıştıktan sonra başarısız olmadım. Bu da bizim son kampımız. Burası yıkılıyor, yeni yer yapılınca devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"'KÜME DÜŞECEK YA DA AVRUPA'YA GİTTİĞİ İÇİN ZOR DURUMA DÜŞECEK' DEDİLER"

Rıza Çalımbay, geçtiğimiz sezon Avrupa kupaları, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı bir arada götürdüklerini ve pandemiden dolayı sıkıntı yaşadıklarını dile getirerek, "Hepimizin karantinaya girdiğimiz dönemler oldu, sıkıntı yaşadık. O dönemlerde kadro çıkaramadığımız dönemler de oldu. İsrail'e iki yedekle gittik. Zaman zaman iki tane maçta kalecimize de forma yaptırdık ve bayağı sıkıntı yaşadık. Bu dönemlerde istediğimiz bir yerde değildik. Villarreal'e 5 -3 yenildik ama hiçbir zaman pes etmedik. Orada da eksiklikler vardı. Sonra oynadığımız maçlarda da bayağı sıkıntılar yaşadık. Benim en çok üzüldüğüm, Avrupa maçlarından elenmemizdi. Bizim o gruptan çıkmamız gerekiyordu ve hakkediyorduk ama öyle bir aksilik ve oyuncu eksiklikleri oldu ki bayağı sıkıntıya uğradık. Lige gelince ikisini beraber götürürken de aynı sıkıntıları yaşadık. Karantinaya giren çok arkadaş oldu ve çıkıp hemen oynamaları mümkün değildi. Şimdi Aaron Appindangoye gibi isimlerin ciddi sakatlıkları vardı. Appindangoye, iyileşemedi. Erdoğan Yeşilyurt da ameliyat oldu, bir süre aramızda olmayacak. Geçen sezon ilk yarıyı bitirdikten sonra ikinci yarı ondan önceki sezondaki gibi bir istikrar yakaladık. İkinci yarıda Alanyaspor maçından sonra sakatlarımız, tüm eksiklikler döndü, pozitif vakalarımız olmadı. Kadromuzu kurup çalışmamıza devam ettik. Arkadaşlarımıza paylaştığımız şeylerde, hedefimizin olduğunu ve kapasitenin üstüne çıkılması gerektiğini söyledik. Bu doğrultuda yolumuza devam ettik ama herkes bize ilk yarıyı bitirirken, 'bu sene ya küme düşecek ya da Avrupa'ya gittiği için zor duruma düşecek' dediler. Bundan önceki bazı takımlar öyle olmuş" ifadelerini kullandı.

"KADROMUZ BİRAZ DAHA İYİ OLSAYDI DAHA FARKLI BİR YERDE OLABİLİRDİK"

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in bütçe olarak kendilerinden yukarıda olduğunu ve oyuncularını Şampiyonlar Ligi'ne göre aldıklarını kaydeden Rıza Çalımbay, "Onlar bile sıkıntı yaşadı. Biz ligin ikinci yarısı Avrupa'da yenilmeyen takımların başında geldik. Inter ile çekişiyorduk biz. Onlar mağlubiyet alınca 19 maçla biz Avrupa'da yenilmeyen takım olduk. O sıkıntılardan çıkıp bunun yapılması mükemmel bir şey. Gerçekten güzel başarılı bir ikinci yarı yaşadık. Eğer pandemiden zarar görmesek, kadromuz biraz daha iyi olsaydı mutlaka daha da farklı bir yerde olabilirdik. 5 hafta daha olsaydı daha iyi yerde olabilirdik. 2 senedir takımımızla beraber Avrupa'ya gidiyoruz. Onun için benim açımdan bir Sivaslı olarak ben de gurur duyuyorum. İnşallah bu sezon da aynı şekilde bitirmek için elimizden geleni yapacağız. Önemli maçlar oynadık. Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçı çok önemliydi. Hatayspor ile çekişiyorduk. Fenerbahçe maçı bizim için çok kritik bir maçtı hepimiz mükemmel bir şekilde konsantre olduk. Sürekli devam eden bir arkadaşlık var. Kalan son 2 maç hayati derecede önemliydi ve Avrupa için de önemliydi. Fenerbahçe karşısında galip geldik ve iyi bir şekilde ligi bitirdik" dedi.

"OTURMUŞ BİR KADROMUZ VAR"

Şu anda Sivasspor'un iskeletinin belli olduğunu dile getiren Rıza Çalımbay, "Eğer sakatlık falan olmazsa oturmuş bir kadromuz var. Alacağımız 4-5 iyi oyuncuyla devam ederiz yolumuza. Ben Beşiktaş'ta oynadığım zaman bizim takımın 11'ini hangi Beşiktaşlıya sorarsanız sorun söylerdi. Öyle bir kadro yapmak gerekiyordu ve biz onu yaptık. Ondan sonra başarı geldi. Artık herkes birbirini tanıyordu. Oyuncular, ne istediklerimi çok çok iyi biliyorlar. Arkadaşlık ortamı gayet iyi. Yönetimin katkısı gayet iyi. Maddi açıdan hiçbir oyuncu sıkıntı yaşamaz. Bunların yanında bir tek sahadaki başarı kalıyor. Bu sıkıntıları atlattıktan sonra da yolumuza baktık. Ben gittiğim her yerde 1 yıllık imza atıyorum. Ben memnunsam kalıyorum yoksa kalmıyorum. Keza yönetim de memnunsa kalırız yoksa kalmayız. Gittiğimiz yerde uzun yıllar kalmak önemli. Buraya gelirken ben dedim ki 'ilk 5'e oynayacaksak ben geleyim, yoksa gelmek istemiyorum.' Sivasspor sıkıntılı ortamda olsun istemedim. 2 seneyi çok iyi şekilde bitirdik. Birbirimizi tanımamız çok önemli oldu. Güzel bir uyum içinde gittik. En önemli şey oradaki uyum ve arkadaşlık. Kimsenin beklemediği mükemmel şeyler yaptık. Bizden 15 puan önde olan takımları geçtik. Takımımla gurur duyuyorum. 19 maç yenilmeden gelmek bana göre çok büyük başarı. Benim oyun sistemim zaten içeride de dışarıda da galibiyete oynayan bir taktik anlayışıyla oynatıyorum. Aynı şekilde bu sene devam edeceğiz. Anadolu takımları, özellikle maalesef transferde istediği oyuncuyu alamaz. Biz alamayız mesela. Paramızın yettiğini alabiliriz. 10 gün sonra maç oynayacağız ama daha transferlerimizi bitiremedik. Belli bir bütçesi var kulübün ve bu bütçeyi aşmazlar. Bazen o bütçeye göre oyuncu bulmak çok zor. Bir iki tanesine yüksek para ödeyebiliyorsunuz ama bazılarına yetmiyor. Ben Sivasspor'a daha önce de geldim, o zaman da 3 seneye yakın kaldım. Kritik bir dönemi vardı Sivasspor'un. 12 maç gibi başlamıştık ve o sene çok iyi bitirdik. Daha sonrasında kendim ayrılmıştım 3 yılın sonunda. İstikrar çok önemli bu konuda" şeklinde konuştu.

"BİZ SIKINTILI DÖNEM YAŞARKEN AYNILARINI YÖNETİM DE YAŞIYOR"

Teknik ekip olarak sıkıntı yaşadıkları dönem yönetimin de aynı şekilde sıkıntı yaşadığını kaydeden Çalımbay, "Onlar görüyor ne sebeplerden olduğunu. Zaman zaman oyuncu çıkartamıyorduk. Pandemiden dolayı kadro darlığı vardı. 3 tane maç oynuyorsunuz haftada ve mutlaka oyuncularda problem çıkıyor, en kötü yorgunluk oluyor. Yönetim bizimle iç içe olduğu için görüyor. Ama dışarıdaki kesim bunu göremeyebilir. Biz bu durumu yönetimle paylaşıyorduk. Her zaman gerekli şekilde bilgi veriyordum. Benim kişiliğimi ve karakterimi de biliyorlar. Antrenörlük ve futbolcu hayatım da aynı şekilde disiplinli olarak geçti. Zaten öyle bir şey olduğu zaman ben hissederim. Kendimde ya da takımda hava bozukluğu olursa hissederim ve gerekli şeyi yaparım. Ben kendime ve takımıma inanıyordum. Sıkıntılı gittiğim hiçbir takımda başarısız olmadım" dedi.

"GİDEN ARKADAŞLARIMIZIN YERİNE ALIYORUZ AMA EKSTRA BİR OYUNCU ALAMIYORUZ"

Rıza Çalımbay, eksiklerin olmasının iyi bir durum olmadığını ifade ederek, transferleri önceden yapmaları gerektiğini belirtti. Çalımbay, "Hemen oyuncu alamıyorsunuz. Pandemiden dolayı canlı maç seyredemedik. Eskiden yardımcılarımın hepsini yurt dışına gönderip oyuncu arıyorduk ve alıyorduk. Şimdi öyle şansımız olmadı. Zaman zaman anlaşıyorsunuz, başka bir yer çıkıyor gelmiyor, transfer yatıyor. Bir iki günde bu işler bitmiyor. Bayağı bile uğraşıyoruz. Biz buraya kampa gelirken Bülent Albayrak ve Servet Çetin'i İstanbul'da bıraktım ve 'siz sadece transferi yapın' dedim. Onlar, bunlarla uğraşıyor. 10 gün sonra Avrupa'da maç oynayacağımız için onların bir avantajı var, bizden önce ligleri başladı. Giden arkadaşlarımızın yerine alıyoruz ama ekstra bir oyuncu alamıyoruz. Onları şimdiye kadar bitirmemiz gerekiyordu. Avrupa maçı olmasa acele etmeden 13 Ağustos'a kadar oyuncuları alırdık. Bir an önce acele ediyoruz ki Avrupa maçı oynayacağız diye. Biz ve yöneticiler uğraşıyor. Bu da mazeret değil. Bir an önce o arkadaşları alıp maça hazır etmemiz gerekiyordu" şeklinde konuştu.

"TAKIMDAN AYRILAN OYUNCULARIN YERLERİNİ DOLDURACAĞIZ"

Rıza Çalımbay, takımdan ayrılan oyuncuların yerlerini dolduracaklarını dile getirerek, "Robin bizden ayrıldı. Aaron uzun süre oynamayacak, onun yerine oyuncu arıyoruz. Claudemir vardı, Ninga vardı... Onların yerine oyuncu arıyoruz. Bizim gerçekten çok sevdiğimiz arkadaşımız Kone vardı ve ayrıldı. Onların yerlerine oyuncu arıyoruz. Şimdi örneğin Erdoğan'dan belli bir süre yararlanamayacağız ve onun yerine de oyuncu almamız gerekecek. Hazırlık maçında Samba sakatlandı antrenmanda. Onların yerine oyuncu almamız gerekiyor. Avrupa maçı olmasaydı biz acele etmeden oyuncuyu rahatlıkla alabilirdik. Avrupa maçları olduğu için arkadaşların gelmesi gerekiyor" dedi.

"TYLER BOYD'U ÇOK İSTİYORUZ"

Tyler Boyd'u çok istediklerini dile getiren Rıza Çalımbay, "Orada Beşiktaş'tan yana bir sıkıntı yok. Ama maalesef menajerler pek sıcak bakmadılar. Belki kafalarında başka düşünceleri vardı ve Beşiktaş'tan ayrılmak istemediler. Şu anda bir görüşme falan yok. Menajerleriyle ben de konuştum, onlar bekleyeceklerini ve Beşiktaş'tan ayrılmak istemediklerini söylediler. Biz de başka oyuncu aramaya başladık" diye konuştu.

"BU SEZON LİG ZOR OLACAK"

Tecrübeli teknik adam, bu sene ligin çok zorlu olacağını ifade ederek, "Her şeyden önce herkesin dört gözle beklediği bir şey oluyor. Taraftarlı maçlar var. Takımlar deplasmana gittiğini hissedecek. Geçtiğimiz sezon hiçbir takım deplasmanda oynadığını hissetmedi. Kimsenin artı üstünlüğü olmadı. Şimdi bambaşka olacak her şey. Hem Avrupa kupaları hem de belli bir süre ligi götürmek kolay olmayacak. Her türlü tedbirli şekilde davranmak gerekiyor. Biz aynısına bakıyoruz. Lig bu sene geçen seneki gibi olmayacak, daha coşkulu, daha zor maçlar olacak. Avrupa Şampiyonası'nda da gördünüz taraftarın nasıl bir katkısı olduğunu. Çok güzel neşeli maçlar oldu. Aynısı artık Türkiye'de de olacak. Bayağı bir hasret oldu. Pandemi başlayana kadar namağluptuk ve aynısı olacak inşallah" şeklinde konuştu.

"HAZIR OLMAK İÇİN ALTERNATİFLİ BİR KADRO YAPISI GEREKİYOR"

Çalımbay, hazır olmak için alternatifli bir kadro yapısının olması gerektiğini dile getirerek, "Belli bir kadroyu tutup diğerlerini tutamıyorsunuz. O kadronun da kaliteli olması gerekiyor. En önemli şey konsantre olmak ve çalışmak. En çok korktuğumuz şeylerden bir tanesi sakatlık. İnşallah aynı şekilde bunlardan zarar görmeden tüm takımlar devam eder yoluna. Ne zaman sakatlık ve ceza çıkarsa problem oluyor. Ben Avrupa kupası ve lig oynamaktan çekinmiyorum, tek sıkıntı yolculuklar olabilir. Futbolcuların artık ona göre kendini hazırlaması gerekiyor. Geçen sene haftada 3 maç oynayan takım haftada 1 maç oynayıp sonra haftada 2 maç oynayıp zorlanacağını düşünmüyorum. Onun için şimdiki düzen o kadar zor gelmeyebilir. Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirmek çok önemli. İskeletimiz gayet iyi takımda. En çok yerli oynatanlardan bir takımız. Sıkıntımız yok. Önemli olan ceza, sakatlıklar olduğunda sıkıntı yaşarız" dedi.

"GEÇEN SEZON EN ÇOK YERLİ OYNATAN TAKIMLARIN BAŞINDA GELİYORUZ"

TFF'nin aldığı yabancı oyuncu kuralı ile ilgili de konuşan Rıza Çalımbay, "Belli bir şeyden sonra kuralları değiştiriyorlar. Türk futboluyla ilgili araştırmayı yapıp değiştiriyorlar. TFF'nin açıkladığı 14+6 şöyle. Tüm takımlara bakın zaten oynayan oyunculardan ziyade bekleyen oyuncular vardı. 8 tane yabancısıyla çıkan 11 yabancıyla oynayanlara bakın, 21 kişilik kadronun içinde 3-4 yabancı arkadaş oturuyor. Bana göre bu sistemle eski sistem arasında bir değişiklik yok. Netleşirse çok daha iyi olur. Yabancı yabancının yerine gelir. 8 ise 8, 14 ise 14. Öyle olursa daha kolay olur. Bundan önce 1-2 maçta oldu. Yabancı girdi çıktılarından kural hatası oldu ve puanlar silindi. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Bence net bir şey olsa daha iyi. Öyle olduğu zaman yerli oyunculara yöneliyorsunuz. Bizim açımızdan bakınca sıkıntı yok, yerli arkadaşlardan yana sorun olmadı. Geçen sezon en çok yerli oynatan takımların başında geliyoruz" diye konuştu.