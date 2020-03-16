S\u00fcper Lig\u2019in 26. haftas\u0131nda Sivasspor, deplasmanda kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131\u011f\u0131 Antalyaspor\u2019a 1-0 ma\u011flup oldu. Ma\u00e7\u0131n ard\u0131ndan d\u00fczenlen bas\u0131n toplant\u0131s\u0131nda konu\u015fan \u00c7al\u0131mbay, d\u00fcnyada ya\u015fanan olaylardan dolay\u0131 futbolcular\u0131 oyuna konsantre etmekte zorland\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.Yenmeleri halinde b\u00fcy\u00fck avantaj yakalayacaklar\u0131n\u0131n bilincinde sahaya \u00e7\u0131kt\u0131klar\u0131n\u0131 dile getiren \u00c7al\u0131mbay, \u201cOynad\u0131\u011f\u0131m\u0131z oyunla, bu galibiyetin olmayaca\u011f\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Benim de beklemedi\u011fimiz futbol oynad\u0131k. Baz\u0131 arkada\u015flar beklentimin alt\u0131nda oynad\u0131. Bu kadro s\u00fcrekli oynayan bir kadro, dar bir kadro, sakatlar\u0131 bol olan bir kadro, bu s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131 ya\u015fayaca\u011f\u0131z. Antalyaspor daha istekli arzuluydu. Daha \u00e7ok m\u00fccadele ettiler. Bizde az da olsa pozisyonlar yakalad\u0131k, onlar\u0131 de\u011ferlendiremedik. Berabere biter diye d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyordum ama maalesef ge\u00e7en hafta yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z hata gibi hata yaparak gol yedik. Kalan 8 ma\u00e7\u0131m\u0131z\u0131 da iyi bir \u015fekilde bitirmek istiyoruz\u201d diye konu\u015ftu. Bu ortamda kimsenin kendini futbola veremedi\u011fini, taraftars\u0131z olunca konsantrenin daha da d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcne de\u011finen \u00c7al\u0131mbay, \u201cFutboldan daha \u00f6nemli o olay. \u0130n\u015fallah bir an \u00f6nce bitmesini istiyoruz. O zaman ma\u00e7lar da daha zevkli olacak. Deplasman tak\u0131m\u0131 i\u00e7in seyirci olmamas\u0131 avantaj deniliyor ama bazen de dezavantajl\u0131. Seyirci olsa teknik direkt\u00f6rlere \u00e7ok i\u015f d\u00fc\u015f\u00fcyor. Oyuncular\u0131 konsantre etmemiz gerekiyor. Kafalar\u0131nda soru i\u015faretiyle oynuyorlar, \u2018Bundan sonra ne olacak\u2019 diye d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorlar. Sorularla ge\u00e7ti bu haftalar. Konsantre d\u00fc\u015f\u00fckt\u00fc\u201d ifadelerine yer verdi.