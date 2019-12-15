15 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig’in 15. haftasında DG Sivasspor, sahasında Fenerbahçe’yi 3-1 yendi. Maçtan sonra konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, karşılaşmadan sonra Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un soyunma odasına gelerek kendilerini tebrik ettiğini söyledi. Çalımbay, "Sayın Ali Koç’a çok teşekkür ediyorum. Maçtan sonra soyunma odamıza kadar geldi. Hepimizi tebrik etti. Kendine çok teşekkür ediyorum ve Fenerbahçe'de başarılar diliyorum. Başarılı olacağına inanıyorum. Fenerbahçe’yi çok seven biri" açıklamasını yaptı.
Deneyimli çalıştırıcı, maçta çok zorlandıklarını ancak iyi bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Çok güzel galibiyetler almıştık. Bu maç da bizim için dönüm maçıydı. Bu maçı da geçmemiz gerekiyordu. Bir hafta boyunca bu maça çalıştık ve bu maçı konuştuk. Arkadaşlarım ellerinden geldiğince ne konuştuysak onu sahaya yansıtmaya çalıştılar. Çok zorlandık ama iyi bir galibiyet aldık. Zorlanmamızdaki en büyük neden yine bizden kaynaklandı. Son paslarda hata yaptık ve girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Maçı daha önceden koparabilirdik. Bu galibiyete çok seviniyorum ama yukarıya oynamak istiyorsak, ders almamız gereken şeyler de var. Sezon başından beri mükemmel çalışıyorlar. Bugün de herkes varını yoğunu ortaya koydu. Çok iyi mücadele ettik ve oyun disiplininden kopmadık. Böyle bir maçı kazandığımız için de çok mutluyuz. Kalan 2 tane maçımız var. Bu maçları çok iyi bir şekilde bitirip, devre arasında daha çok çalışarak belki 1-2 transferle daha güçlü duruma geleceğiz" şeklinde konuştu.
Taraftara teşekkür eden Rıza Çalımbay, "Bugün taraftarlarımız muhteşemdi. Bu kalabalık umarım Fenerbahçe maçı ile birlikte kalmaz. Bundan sonra maçlarda da aynı şekilde gelirlerse onarın desteği ve coşkusuyla daha güzel şeyler yapacağız. Bir başarı yakalanacaksa bu taraftarla birlikte olacak. Böyle coşkuyla destek verirlerse bizim için büyük bir avantaj" diye konuştu.
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