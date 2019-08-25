25 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 2. haftasında Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor’a deplasmanda 2-1 mağlup oldu.
Karşılaşmanın ardından yapılan basın toplantısında konuşan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın açıklamaları şöyle:
“Bu maçın sonucunun baktığımızda bu olmaması gerekiyordu. Biz de istediğimiz gibi oynayamadık ilk yarı, Rizespor da oynayamadı. Maç başlar başlamaz ikinci yarıda biraz daha değişiklik yaptık. Golü düşünüyorduk başka bir şey düşünmüyorduk. Kendi arkadaşımızın yaptığı bir hata penaltıya neden oldu. bir profesyonel futbolcunun o hatayı yapmaması gerekiyordu. Çünkü burada VAR sitemi var ve her türlü, her şey gözüküyor. Sonradan seyrettiğimizde bariz bir penaltı. Hakem arkadaşımız penaltıda ne kadar haklıysa bize olan pozisyonlarda da o kadar haksız. VAR’a gitmesi gerekiyordu gitmedi, bizim iki tane net pozisyonumuz vardı. Bir de ben bakayım demesi gerekiyordu. Ama maalesef gitmedi, belki kasıtlı bir şekilde gitmedi ama gitmedi. VAR sistemi varsa burada kullanılması gerekiyordu.
Biz istediğimiz oyunu maalesef oynayamadık. Bu futbolla maçın neticesi berabere bitmesi gerekiyordu. Son 20 dakika özellikle güzel de bir baskı kurduk. Ama maalesef değerlendiremedik. Bu ligde yol çok uzun. Geçen hafta mükemmel bir maç kazandık. Bu maçı da iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyordu. Bazen futbolun içinde böyle talihsizlikler olabiliyor. Kendi hatalarımızdan da olabiliyor, hakem hatalarından da olabiliyor, maç kaybedilebiliyor. Ligde bir maç kaybettik artık koca bir lig var, oralara bakmamız, oraları düşünmemiz gerekiyor. Bizim için önemli olan milli maç arasını çok iyi bir şekilde değerlendirmek."
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