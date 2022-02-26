Çalımbay, karşılaşmanın ardından Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, üzüldükleri maçlardan birisi olduğunu belirtti.

Karşılaşmanın her anında kazanmak için mücadele ettiklerini dile getiren Çalımbay, "Maça başlayıp bitirdiğimiz dakikaya kadar kesinlikle mağlubiyeti hak edecek bir oyun oynamadık. Çok güzel pozisyonlar yakaladık, özellikle ilk yarıda istediğimiz pozisyonları yakaladık ve değerlendiremedik. İkinci yarıya da çok iyi başladık, baskıyı da kurduk, pozisyonlar yakaladık, maalesef onlardan bir tanesini değerlendirebildik." ifadelerini kullandı.

Sahada çok iyi mücadele eden, kazanmak için ne gerekiyorsa her şeyi yapan bir takım olduğuna vurgu yapan Rıza Çalımbay, "Bireysel hatalar yaptık, yediğimiz gol gerçekten bize yakışmayan bir goldü. Ama onun dışında herkes elinden gelen bütün gayreti gösterdi." diye konuştu.

Maçı kazanmak için ne gerekiyorsa yapmaya çalıştıklarını ifade eden Çalımbay, şunları kaydetti:

"Sonradan giren arkadaşlarımız da dahil, mücadeleden çok memnunum. Maalesef son zamanlarda bireysel hatalardan yediğimiz gollerden dolayı bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz. Özellikle bugün de söylediğimiz şekilde goller yedik ona üzüldüm. Onun dışında takımın mücadelesinden, oynanan oyundan bulduğumuz pozisyonlardan çok memnunum. Gayet iyi mücadele ettiler, ama maalesef çok hatalı goller yedik."

Çalımbay, kırmızı-beyazlı takımın hatalarını affetmeyen Beşiktaş'ın galibiyeti hak ettiğini söyledi.

Her zaman içerde ve dışarda oyunu çirkinleştirmeden galibiyete oynayan bir takım olduklarını dile getiren Çalımbay, maçın başından sonuna kadar mücadeleden kopmadan iyi oynayan takımını tebrik etti.