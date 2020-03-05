05 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, futbolcuları Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın isimlerinin Galatasaray ile anılmasına ilişkin, bu tür söylentilerin karşılaşma öncesi çıkmasını doğru bulmadığını söyledi. Çalımbay, antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti.
Galatasaray maçının önemini vurgulayan Çalımbay, "Yukarıya oynayan bütün takımlar telafisi olmayan maçlar oynuyor. Onun için sahamızdaki maçı mutlaka iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Tabii ki Galatasaray'ın gücünü biliyoruz, takımı çok iyi tanıyoruz." dedi.
Galatasaray'ın büyük bir çıkış yakaladığına işaret eden Çalımbay, "Biz de iyiyiz. Sakatlıklardan dolayı 1 ay önce kadromuzu zor tamamlıyorduk. Şu anda bir aradayız. Geçen hafta gerçekten mükemmel bir galibiyet aldık ve iyi bir takımla oynadık. Şimdi tek amacımız bu maçı çok iyi bir şekilde bitirmek." diye konuştu.
"FUTBOLCU ARKADAŞLARIMIZA ZARAR VERİYOR"
Çalımbay, futbolcuları Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın Galatasaray maçı öncesi isimlerinin sarı-kırmızılı takımla anılmalarının sorulması üzerine şunları kaydetti:
"Bunlar her zaman çıkar, maç öncesi bunun çıkması iyi bir şey değil. Bu, Galatasaray Kulübünden kaynaklanan bir şey değil. Bu hem Galatasaray Kulübüne hem de futbolcu arkadaşlarımıza zarar veriyor. Ama biz her şeyin farkındayız, sürekli konuşuyoruz. İkisinin de görev aldığı takdirde en iyi şekilde oynayacaklarına inanıyorum. Onlar için de kariyerleri için de kendileri için de çok çok önemli bir maç, Sivas için çok önemli bir maç. Negatif düşünmek aklımın ucundan dahi geçmez. Bu doğru bir şey değil, zaten sezon başından beri sürekli ikisi de gündemde. İkisinin isimleri de sürekli takımlarla anılıyor. Bunların hepsi bir söylenti, tek üzerinde durduğum şey taraftarlarla bütünleşip bu maçı çok iyi bir şekilde bitirmek."
Çalımbay, taraftarları Galatasaray maçına davet etti.
ANTRENMAN
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 25. haftasında 8 Mart Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda, koşunun ardından gruplar halinde pas ve top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, çift kale maçla idmanı tamamladı.
Erdoğan Yeşilyurt, Samba Camara ve Ali Şaşal Vural sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı salonda çalıştı. Öte yandan, özel bir okulun öğrencileri idmanı ziyaret ederek, kırmızı-beyazlı takıma destek verdi.
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