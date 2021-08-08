Rıza Çalımbay, kulübün internet sitesine Dinamo Batum ile deplasmanda oynadıkları ilk maçı değerlendirdi.
Dinamo Batum'un iyi bir takım olduğunu aktaran Çalımbay, "Gürcistan Ligi'nin lideri bir takım. Ligde 21 maç oynadılar. Bizden daha hazır bir takım. Zor bir maç oynadık. Sıcak bir hava vardı. Maçta ilk yarı istediğimiz oyunu oynayamadık. Taraftarlarının da desteğiyle baskı kurdular ama onları atlattık. İkinci yarı oyun taktiğimiz, oyuncu değişikliklerimiz hepsi iyi gitti. Güzel pozisyonlar yakaladık. İkisini değerlendirdik. İyi bir skorla geri döndük. 1-0 geriye düştüğümüz zaman da oyunu bırakmadık. Gol atmak için her şeyi yaptık. Değişikliklerde de bütün düşüncemiz gol atmaktı." ifadelerini kullandı.
Çalımbay, 12 Ağustos'ta Sivas'ta oynanacak rövanş maçının da kolay geçmeyeceğini vurgulayarak, "Dinamo Batum, tam bir deplasman takımı. Onun için çok dikkatli olmamız gerekiyor. Gürcistan'da oynadığımız oyunun çok üstüne çıkmamız gerekiyor. Oyundan kopmadan, disiplinli şekilde oynamamız lazım, yoksa bize problem olur. İyi oyunculara sahipler. Bütün takım bunun farkında. En büyük desteğimiz de taraftarımız olacak. Onların desteğiyle bu maçı iyi şekilde bitireceğiz." değerlendirmesini yaptı.
"BU MAÇLARA ÖNCE TÜRKİYE İÇİN ÇIKIYORUZ"
Avrupa'da alınan galibiyetlerin ülke puanı için çok önemli olduğuna dikkati çeken Çalımbay, şunları kaydetti:
"Bu maçlara önce Türkiye için çıkıyoruz. Avrupa maçlarını milli maç havasında oynuyoruz. Onun için de kazanmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Biz her zaman galibiyet için oynuyoruz. Rövanş maçında çok iyi konsantre olmamız gerekiyor. Taraftarımızın bizi çok iyi şekilde desteklemesi gerekiyor. Kolay bir maç olmayacağını herkes ilk maçta gördü. Maç, çok çekişmeli geçecek. Bu maçta elimizden gelen her şeyi yapacağız."
Çalımbay, alternatifli oyuncularla takımı iyi bir şekilde oturttuklarını, hem kadro hem de transfer olarak güzel şeyler yaptıklarını belirtti.
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