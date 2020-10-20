Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Villerreal maçıyla Avrupa kupalarında 13. kez kulübede yer alacak.

"Atom Karınca" lakabıyla bilinen ve futbolculuk kariyeri boyunca sadece Beşiktaş'ın formasını giyen Çalımbay, teknik direktörlük kariyerine de siyah-beyazlı ekipte başladı.

Beşiktaş'ta 2001 yılında profesyonel takım antrenörü olarak teknik adamlık kariyerine adım atan Çalımbay, Göztepe, Denizlispor, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Ankaraspor, Eskişehirspor, Mersin İdmanyurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor, Konyaspor ve Sivasspor'da teknik direktörlük yaptı.

Memleketinin takımı Sivasspor'un geçen sezon ligi 4. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanmasında önemli pay sahibi olan Çalımbay, kırmızı-beyazlı ekibin başında ilk kez, kariyerinde ise 13. kez Avrupa'da maça çıkacak.

RIZA ÇALIMBAY'IN AVRUPA KARNESİ

Çalımbay, teknik direktörlük kariyerinde UEFA Avrupa Ligi'nde (Eski adıyla UEFA Kupası) toplam 12 maça çıktı.

Deneyimli teknik adamın yönetimindeki Denizlispor 2002-2003 sezonlarında UEFA Avrupa Ligi'nde 8 maçta, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti.

2005-2006 sezonunda Beşiktaş'ın başında 4 UEFA Avrupa Ligi maçına çıkan Çalımbay, 3 galibiyet 1 yenilgi yaşadı.

DENİZLİSPOR İLE AVRUPA'DA BÜYÜK BAŞARI YAKALADI

Rıza Çalımbay, teknik direktörlük kariyerinde ilk Avrupa maçına Denizlispor'un başındayken 19 Eylül 2002 yılında çıktı.

Çalımbay yönetimindeki Denizlispor, UEFA Kupası 1. tur ilk maçında, Fransız rakibi FC Lorient'i 2-0 yenmeyi başardı. Rövanşta rakibine 3-1 yenilen Denizlispor, deplasman golü avantajıyla 2. tura yükseldi.

Denizlispor, 2. turda deplasmanda 1-0 mağlup olduğu Sparta Prag'ı sahasında 2-0 yenerek kupanın dışında bıraktı.

Çalımbay yönetimindeki Denizlispor, üçüncü turda ise Fransa'nın Olympique Lyon takımını 0-0 ve 1-0'lık skorlarla eledi.

Fransız temsilcisine karşı deplasmanda turu getiren 1-0'lık galibiyet, Denizli ekibinin sahada gösterdiği büyük mücadele nedeniyle birçok futbolseverin de hafızasına kazındı.

Tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa kupalarında 4. tura çıkma başarısı gösteren Çalımbay yönetimindeki Denizlispor, bu turda Portekiz'in FC Porto takımı ile eşleşti.

Rakibine deplasmanda 6-1 yenilen Denizlispor, rövanşta 2-2'lik skorla sahadan ayrılınca UEFA Kupası'na veda etti.

BEŞİKTAŞ İLE AVRUPA KARNESİ

Tecrübeli çalıştırıcı Rıza Çalımbay yönetimindeki Beşiktaş, 2005 yılında UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme ilk maçında deplasmanda FC Vaduz takımını 1-0 mağlup etti. Rövanş maçında Vaduz'u 5-1 yenen Beşiktaş, kupada 1. turda yer almaya hak kazandı.

UEFA Avrupa Ligi 1. tur ilk maçında sahasında İsveç'in Malmö takımına 1-0 yenilen Beşiktaş, deplasmanda rakibini 4-1 yenerek, gruplarda mücadele etme hakkı elde etti.

31 Ekim 2005'te görevinden ayrılan Çalımbay, Beşiktaş'la grup maçlarına çıkamadı.

15 YIL SONRA YENİDEN AVRUPA SAHNESİNDE

Avrupa sahnesinde son olarak Beşiktaş'ın başında 29 Eylül 2005'te Malmö maçına çıkan Çalımbay, yaklaşık 15 yıl sonra memleketinin takımıyla yeniden Avrupa'da boy gösterecek.

Çalımbay yönetimindeki Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki ilk maçında 22 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de Villarreal ile karşılaşacak.

Kırmızı-beyazlı ekip, gruptaki ikinci maçında 29 Ekim Perşembe günü Maccabi Tel-Aviv'i konuk edecek. Ligin 3. haftada 5 Kasım Perşembe günü Karabağ'ı ağırlayacak kırmızı-beyazlılar, 4. haftada 26 Kasım Perşembe günü Karabağ deplasmanına gidecek.

5. haftada 3 Aralık Perşembe günü sahasında Villarreal ile karşılaşacak Sivasspor, son haftada ise 10 Aralık Perşembe günü Maccabi Tel-Aviv ile İsrail'de karşılaşacak.