Süper Lig’in 9. haftasında Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda karşılaşan ve sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılan Demir Grup Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. 9 eksikle İstanbul’a geldiklerini söyleyen Çalımbay, "Covid-19 testi pozitif çıkan 5 arkadaşımız ve sakatlığı bulunan 4 arkadaşımız vardı. Kadroyu çıkarırken zorlandık. Kadromuz gerçekten çok kaliteli ve bugün de bunu gösterdiler. Maçın başından sonuna kadar iyi mücadele ettiler. Biz rahatlıkla Karagümrük’ü geçerdik, sadece hakem engeline takıldık. Geçen hafta da Galatasaray maçında hakem engeline takılmıştık" ifadelerini kullandı.

"HAKEMLERİN HİÇBİRİNİ CİDDİYE ALMIYORUM"

Galatasaray karşısında yaşanan penaltı pozisyonunu hatırlatarak sözlerini sürdüren Çalımbay, "Bizim penaltı pozisyonumuz vardı geçen hafta. Gözünün önündeki pozisyon için VAR’a gitti. Bugün ise penaltı pozisyonunda VAR’a gitmedi ve izlemedi. İki hakemi de kınıyorum. Ellerinde VAR gibi bir şey var ama gidip bakmıyorlar. Birbirlerini kolluyorlar. Bu penaltı pozisyonu Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş’a olsa bin kere bakarlardı. Biz birçok kez bu konularda haksızlığa uğradık. 3 puanımız hakem yüzünden gitti. 3 gün sonra bir maçımız var. Hem kendimiz hem Türkiye için çabalayacağız. Biz orada puanlar alıp bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama burada hakem arkadaşlar bir şey yapmamamız için uğraşıyorlar. Ben artık hakemleri ciddiye almıyorum. Yönetici arkadaşlarımız gerekeni yaparlar. Bir tek ben söylüyorum, sonra çok konuştum oluyorum. Bana göre hiçbir hakemimiz hazır değil, hiçbiri VAR’ı kullanamıyor. Büyük takım maçlarında korkarak maç yönetiyorlar. Bunu geçen haftaki Galatasaray maçından dolayı söylüyorum. Korkmadan delikanlı gibi yönetmelerini istiyorum" açıklamasını yaptı.

"O VAR'I BOŞUNA MI KOYMUŞLAR"

Maçın ardından mücadelenin hakemiyle görüştüğünü de söyleyen Rıza Çalımbay, "Maçtan sonra görüştük ve pozisyon için 'izledik' dedi. Maç yeni bitmiş, nereden izledin ki. O VAR’ı boşuna mı koymuşlar. Ama maalesef izlemeye gitmedi hakem arkadaşımız, gitseydi belki görecekti penaltı olmadığını" diyerek sözlerini tamamladı.