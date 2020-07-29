Süper Lig’i 4. sırada tamamlayan DG Sivasspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay ile ilgili karar verildi. Edinilen bilgiye göre yönetimin Çalımbay ile bir toplantı yaptığı öğrenildi. Yapılan toplantıda tecrübeli teknik adamla 1 yıl daha devam edilmesi yönünde karar alındı. Sivasspor yönetiminin önümüzdeki günlerde Çalımbay için imza töreni düzenleneceği de alınan bildiler arasında.

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