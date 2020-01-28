28 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig’in 19. haftasının kapanış maçında lider DG Sivasspor, sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, son dakika alınan 1 puanın galibiyet kadar önemli olduğunu vurguladı.
Çalımbay, “Kendi sahamızdaki maçı kazanmak istedik. Çaykur Rizespor'un böyle oynayacağını biliyorduk. Kapalı bir defans yapacaklarını çok iyi biliyorduk ve ilk yarıda öyle oldu. Gerçekten istediğimiz pozisyonları yakalayamadık, istediğimiz şeyleri yapamadık çünkü çok iyi kapandılar. Bizi oynatmadılar ama ikinci yarı içeride geldik değiştirdiğimiz taktik olsun, ikinci yarı değiştirdiğimiz oyuncular olsun bambaşka bir şekilde başladık. İyi oynadık. Güzel tempo yaptık. Gol yedikten sonra tempoyu daha arttırdık. Maçı kazanmak için elimden gelen her şeyi yaptık. Hiçbir zaman yenilgiyi kabullenmedik. Son saniyede olsa golümüzü bulduk. Gayet net pozisyonlarımız vardı. Cezalı ve sakat arkadaşlarımızın eksikliği hissettik” dedi.
"LİG UZUN BİR MARATON"
Ligin uzun bir maraton olduğunun altını çizen Çalımbay, “Bizim artık hiçbir maçımız kolay olmayacak. Özellikle kendi sahamızda kapanan takımlarla karşılaşacağız. Bu açıdan her şeye hazır olmalıyız. Arkadaşlarımız kutluyorum. Alınan bu puan galibiyet kadar önemli. Bu maçlardan çıkartacağımız dersler de var. Lig çok uzun bir maraton bunların hepsi yaşanacak. Bundan sonra daha da dikkatli olacağız” şeklinde konuştu.
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