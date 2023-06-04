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River Plate - Defensa y Justicia maçında tribünden düşen taraftar yaşamını yitirdi

Arjantin Premier Ligi'nde oynanan River Plate - Defensa y Justicia maçında tribünden düşen bir taraftar hayatını kaybetti.

Giriş: 04.06.2023 - 16:09 | Güncelleme: ABONE OL
River Plate maçında tribünden düşen taraftar hayatını kaybetti
DHA

Arjantin Premier Ligi'nde oynanan River Plate - Defensa y Justicia maçında tribünden düşen bir taraftar hayatını kaybetti. Mücadelenin hakemi Hakem Fernando Rapallini, 25. dakikada skor 0-0 iken mücadeleyi durdurdu ve karşılaşma tatil edildi.

Buenos Aires'teki Monumental Stadyumu'nda saat 22.30'da başlayan karşılaşmada dakikalar 14'ü gösterirken bir taraftar tribünden düştü. Yetkililerin açıklamasına göre; 53 yaşındaki Pablo Marcelo Serrano, River Plate'in Monumental Stadyumu'ndaki Sivori Alta tribününde 15 metre yükseklikten düştükten sonra başından aldığı darbe nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti.

Ev sahibi ekip River Plate yaptığı açıklamada, "Merhumun sezonluk biletini aldığı tribün yüzde 90 oranında doluydu. Düşme olayına herhangi bir üçüncü şahıs dahil olmamıştır. Ayrıca, tribünde veya merhumun çevresinde herhangi bir şiddet olayının olmadığı tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Mücadelenin hakemi Hakem Fernando Rapallini, maçı 25. dakikada skor 0-0 iken durdurdu ve karşılaşma tatil edildi. Polis, olayın nedenini araştırırken, tribünü delil toplamak için 24 saat süreyle kapattı.

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