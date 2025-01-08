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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Riva'da kritik toplantı! Gözler yabancı VAR kararında! - Futbol Haberleri

        Riva'da kritik toplantı! Gözler yabancı VAR kararında!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün saat 13.30'da Riva'da toplandı. Kritik toplantıda 'yabancı VAR' hakemi konusu masaya yatırılacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 12:01 Güncelleme: 08.01.2025 - 14:06
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        Riva'da kritik toplantı! Yabancı VAR...
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün saat 13.30'da Riva'da toplandı. İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki toplantının ana gündem maddesi yabancı VAR hakemi...

        TFF, Süper Lig'de önümüzdeki haftalardan itibaren maçlara yabancı VAR atamasının yapılıp yapılmayacağına karar verecek.

        Süper Lig kulüplerinin çoğunun, müsabakalarda yabancı VAR istediği öğrenilirken, TFF'nin alacağı karar merakla bekleniyor.

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