Riva'da kritik toplantı! Gözler yabancı VAR kararında!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün saat 13.30'da Riva'da toplandı. Kritik toplantıda 'yabancı VAR' hakemi konusu masaya yatırılacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün saat 13.30'da Riva'da toplandı. İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki toplantının ana gündem maddesi yabancı VAR hakemi...
TFF, Süper Lig'de önümüzdeki haftalardan itibaren maçlara yabancı VAR atamasının yapılıp yapılmayacağına karar verecek.
Süper Lig kulüplerinin çoğunun, müsabakalarda yabancı VAR istediği öğrenilirken, TFF'nin alacağı karar merakla bekleniyor.