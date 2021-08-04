"HER ŞEY ÇOK ÇABUK YAYILIYOR"

Oscar ödüllü yönetmen, çıkan haberlerden sonra Avustralya'da yayınlanan The Sydney Morning Herald gazetesine konuşmuştu. Waititi, "Sanırım internetin hakim olduğu bir dünyada her şey çok çabuk yayılıyor. Ayrıca bu gerçekten o kadar önemli bir şey mi? Hayır, o kadar da değil! Ben yanlış bir şey yapmıyordum." demişti.