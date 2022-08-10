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Rita Ora ile Taika Waititi gizlice evlendi mi? - Magazin haberleri

Rita Ora ile Taika Waititi gizlice evlendi mi?

İki ay önce nişanlanan Rita Ora ile Taika Waititi'nin sessiz sedasız dünyaevine girdiği iddia edildi. Çift ise konuyla alakalı sessizliklerini koruyor

10.08.2022 - 11:54 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Çiçeği burnunda aşıklar şarkıcı Rita Ora ile yönetmen Taika Waititi, iki ay önce evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Yaklaşık iki yıldır birlikte olan çift, nişanlanmalarının ardından birlikte tatile çıktı.

  • "PAYLAŞMAYI UNUTTUM"

    Ora, bu fotoğrafı, "Hafta sonu boyunca Paris'ten sevdiğim ve paylaşmayı tamamen unuttuğum anlar..." notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

    GİZLİCE EVLENDİLER Mİ?

    Ünlü şarkıcının alyansı dikkatlerden kaçmadı. Rita Ora'nın bu paylaşımının ardından ikilinin gizlice nikah masasına oturduğu ileri sürüldü.

    Çift ise konuyla alakalı henüz bir açıklama yapmadı.

  • KIRMIZI HALIDA AŞK İLANI

    Öte yandan ikili, aşklarını "The Suicide Squad" filminin ABD prömiyerinde resmen ilan etmişti. Çift, galada ilk kez kırmızı halıda birlikte poz vermişti.

  • "EVLİLİKLERİNİ ONAYLIYORLAR"

    Daha önce İngiliz Sun Gazetesi'ne konuşan çifte yakın kaynaklar, Rita Ora'nın ailesinin Waititi ile tanıştığını ve evliliklerini onayladıklarını dile getirmişti.

  • "TEKLİF EDERSE KİMSE ŞAŞIRMAZ"

    İkilinin birbirlerine çok aşık olduğunu belirten bir kaynak, "Bazı insanlar bunu oldukça hızlı görebilir ancak bir araya geldiklerinden beri neredeyse bir gün ayrı kalmadılar. Rita'nın dediğine göre Taika, onun için tek ve Taika, yakında evlilik teklif ederse arkadaşlarının hiçbiri şaşırmaz." şeklinde konuşmuştu.

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