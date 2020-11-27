"İNGİLTERE'YE TAŞINDIĞIMIZDA ANNEMİN HİÇBİR ŞEYİ YOKTU"

Vera Ora, kızının çocukluk fotoğrafını paylaşarak, altına şu notu düştü:

İngiltere'ye taşındığımızda annemin hiçbir şeyi yoktu. Dili konuşamazdım sadece ailem vardı. Dr. nitelikleri vardı ve iş yoktu. Hayatın bize attığı her mücadeleye rağmen biz başardık ve sen ışığını parlatmaya devam ettin. Sen örnek olmaya başladın. Böylece diğer genç kızlara, çok çalışarak ve kararlılıkla hayallerini gerçekleştirebileceğini gösterdin. Seni seviyorum ve mutlu yıllar Rita.