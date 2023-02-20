Riskli gebeliğine rağmen depremzedeleri düşünerek ambulans yerine aracıyla Konya'ya geldi

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Malatya'da yaşayan 32 yaşındaki Hüseyin ile 29 yaşındaki Aynur Işık çifti, dünyaya gelecek ikinci çocuklarının heyecanı içindeyken, depreme yakalandı.

Gebeliğe bağlı yüksek tansiyonu nedeniyle riskli gebelik gurubunda bulunan Işık, kentteki hastanenin hizmet verememesi ihtimalini düşünerek, deprem bölgesi dışında bir hastanede doğum yapabilmek için arayışa girdi.

Depremden üç gün sonra bir tanıdıkları aracılığıyla Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde riskli gebeliklerin takibinin yapıldığını öğrenen çift, depremden daha çok etkilenenleri düşünerek, ambulans istemeyip 650 kilometrelik yolu kendi araçlarıyla geldi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Acar ile ekibi tarafından başarıyla gerçekleştirilen doğumla ismini "Hüsna Belinay" verdikleri bir kız çocuğu dünyaya getiren Işık, devletin kendilerine sunduğu imkan ve milletin desteğiyle yaralarını saracaklarına inanıyor.

"BİZDEN DAHA KÖTÜ DURUMDA OLAN İNSANLAR VARDI"

Kızını sağlıklı şekilde kucağına alınca rahat bir nefes alan Işık, deprem anında Malatya merkezde olduklarını, çok korktuklarını söyledi.

Korkudan üç gün bir şey yiyip içemediğine değinen Işık, "Kendi kronik hastalığım ve bebekteki gelişim geriliğinden dolayı doğumum riskliydi. Konya'ya gelebilmek için 112 Acil Servis'ten yardım isteseydik tabi ki devletimiz bizim için bir ambulans gönderirdi. Ancak bizden daha kötü durumda olanlar vardı. Ekiplerin hepsi bir yerlere koşuşturma ve acil yaralılara ulaşma çabasındaydı. Biz de 'Bir ekip bir ekiptir, meşgul etmeyelim' diyerek kendi imkanımızla Konya'ya gelmeyi tercih ettik" diye konuştu.

Işık, Konya'ya geldiklerinde, gece yarısı olmasına rağmen doktorların tüm imkanlarıyla seferber olduğunu, kendileriyle ilgilendiklerini anlattı.

Yapılan tetkik ve muayenenin ardından odaya alındıklarını belirten Işık, "Riskli gebelik olduğundan dolayı bir hafta boyunca gözlem altında tutuldum. Dün sabah da sorunsuz şekilde doğum yaptım. Bebeğim de ben de sağlıklıyız" dedi.

"TÜRH KALKININ BİRLİĞİNİ VE GÜCÜNÜ HİSSETTİK"

Işık, tam iyileşene kadar hastanede misafir edileceklerini, daha sonra Malatya'ya geri döneceklerini anlattı.

Hiç bilmedikleri Konya'da, herkesin kendileriyle ayrı ayrı ilgilendiğini vurgulayan Işık, şunları kaydetti: "Doktorlarımıza ve Konya halkına teşekkür ederiz. Birçok aileyle tanıştık, arkadaş olduk. Hiç bilmediğimiz şehirde birçok kardeşimiz oldu. Deprem zorlu bir süreçti ama burada aile ortamı oluştu. Türk halkının birliğini ve gücünü hissettik. Bunlar, tüm zorlukları ve kötü anıları bir nebze de olsa hafifletti. Devletimiz tüm gücüyle bizim için seferber oldu. Allah kimseyi dara düşürmesin. Düşürürse de böyle insanlarla karşılaştırsın. Biz Konya'yı çok sevdik."

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