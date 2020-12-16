Risk primi düştükçe Türk varlıklarına güven artıyor

Ekonomi yönetimindeki değişim ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı reform süreciyle paralel olarak son dönemde ülke risk primi göstergesi CDS tarafında da önemli bir iyileşme yaşanıyor.
Ekim ayını 548 baz puandan kapayan Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi, bu tarihten itibaren düşüş eğilimine girerken, bugün 354 baz puan seviyesinde seyrediyor.
Türk lirası varlıklara ilginin devamı açısından önem taşıyan CDS göstergesindeki düşüşün, 30 Ekim'den bu yana 194 baz puanı bulduğu dikkati çekiyor.
- "Türk bankalarının daha uygun koşullarda dış finansmana erişmesine izin verecek"
Merkezi Washington'da bulunan Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Gelişen Piyasalar Avrupa Araştırma Birimi Başkanı Uğraş Ülkü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yakın zamanda para politikasında sadeleştirme ve Ortodoks politikalara dönülmesi, yatırımcıların Türk varlıklarına karşı güveninin iyileşmesine yardımcı oldu. Sonuç olarak, Türkiye'nin risk primi ekim sonundan beri önemli ölçüde düştü." ifadelerini kullandı.
Önümüzdeki aylarda sıkı ve Ortodoks para politika duruşunun sürdürülmesinin, Türkiye'nin piyasa güvenini daha güçlü bir şekilde yeniden tesis etmesine yardımcı olacağını vurgulayan Ülkü, yeni Ortodoks politika çerçevesinin Türkiye'nin dengesizliklerini azaltması ve nihayetinde piyasa güvenini yeniden tesis etme başarısına bağlı olarak Türkiye'nin risk priminin daha da düşebileceğini söyledi.
Ülkü, bu durumun öncelikli olarak Türk bankalarının orta vadede sağlam ve daha az volatil bir büyümeyi finanse etmek için daha uygun koşullarda dış finansmana erişmesine izin vereceğini kaydetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!