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Risk haritası 12 Ağustos: Türkiye Koronavirüs güncel risk haritasıyayınlandı mı?

Koronavirüs risk haritası haftalık olarak Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanıp kamuoyuyla paylaşılıyor. Gözler, 31 Temmuz - 8 Ağustos arası haftalık risk haritasında. Peki 31 Temmuz - 8 Ağustos arası haftalık risk haritası yayınlandı mı? İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yayınlanan son risk haritası...

12.08.2021 - 15:28 | Güncelleme: ABONE OL
Risk haritası 12 Ağustos: Türkiye Koronavirüs güncel risk haritasıyayınlandı mı?

Türkite koronavirüs risk haritası özellikle tatil için şehirlerarası ziyaret yapanlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı 24-30 Temmuz 2021 illere göre haftalık vaka sayısını yayınladı. 31 Temmuz - 8 Ağustos arası haftalık risk haritası henüz yayınlanmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illere 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı olma oranı yüksek olan illerimiz vaka artışlarından çok daha az etkileniyor. Aşınızı zaman kaybetmeden olun" dedi.

Bakan Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis. Daha çok aşı olan kişi daha az salgından etkilenmek demek" dedi.

RİSK DURUMU NASIL BELİRLENİYOR?

Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak.

İLLERE GÖRE VAKA SAYISI

İl Adı Sayı
Adana 122,28
Adıyaman 55,02
Afyon 88,48
Ağrı 334,31
Aksaray 180,37
Amasya 68,85
Ankara 165,2
Antalya 72,68
Ardahan 113,35
Artvin 105,6
Aydın 35,83
Balıkesir 64,5
Bartın 86,94
Batman 309,86
Bayburt 114,76
Bilecik 89,16
Bingöl 447,18
Bitlis 413,68
Bolu 95,3
Burdur 185,33
Bursa 93,62
Çanakkale 81,06
Çankırı 109,13
Çorum 110,16
Denizli 98,09
Diyarbakır 599,29
Düzce 120,05
Edirne 159,65
Elazığ 249,51
Erzincan 122,42
Erzurum 151,13
Eskişehir 225,8
Gaziantep 58,02
Giresun 230,88
Gümüşhane 107,97
Hakkari 159,35
Hatay 76,12
Iğdır 216,08
Isparta 211,9
İstanbul 168,82
İzmir 43,3
Kahramanmaraş 51,53
Karabük 126,43
Karaman 96,5
Kars 92,31
Kastamonu 163,4
Kayseri 113,33
Kırıkkale 237,17
Kırklareli 94,54
Kırşehir 123,85
Kilis 93,84
Kocaeli 131,98
Konya 268,58
Kütahya 108,55
Malatya 89,56
Manisa 47,84
Mardin 263,71
Mersin 233,58
Muğla 48,66
Muş 225,24
Nevşehir 77,71
Niğde 120,97
Ordu 220,25
Osmaniye 62,71
Rize 243,64
Sakarya 204,1
Samsun 112,9
Siirt 1139,94
Sinop 144,14
Sivas 160,56
Şanlıurfa 165,37
Şırnak 117,15
Tekirdağ 67,9
Tokat 105,54
Trabzon 241,78
Tunceli 127,03
Uşak 49,26
Van 266,07
Yalova 161,2
Yozgat 121,69
Zonguldak 109,61

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