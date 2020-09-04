Risk grubundakilere "Grip ve zatürre aşılarını yaptırın" uyarısı

AA

Şenol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'un dünya ve Türkiye'de tekrar artış eğiliminde olduğunu söyledi.

Mevsimsel hastalıkların da Kovid-19 seyrinde etkili olabileceğini vurgulayan Şenol, mevsimsel solunum yolu enfeksiyonlarının bir bölümünün ayakta atlatılırken bir bölümünün hastaneye yatış gerektirdiğini dile getirdi. Şenol, "Aynı bu salgında olduğu gibi hastalık kırılgan diye isimlendirilen gruplarda şiddetli seyreder." ifadesini kullandı.

Şenol, diyabeti bulunanlar, kalp-damar hastalıkları olanlar, organ nakli geçirenler ile kanser tedavisi görenler olmak üzere altta yatan bir kronik hastalığı bulunan kişiler için solunum yolu hastalıklarının oldukça ciddi sonuçlar doğurabildiğini dile getirdi.

Gribe bağlı yılda milyonlarca insanların hastalandığını ve yüzbinlerce kişinin de hayatını kaybettiğini anımsatan Şenol, bu nedenle her yıl grip aşısının yaptırılması yönünde çağrı yaptıklarını söyledi. Şenol, "Grip aşısının aslında herkese yapılması uygun olmasına karşın dünyadaki tedarik dağılımındaki kısıt nedeniyle risk gruplarına öncelikli yapılması gerekiyor. Bu yıl herkese yapılamasını istiyoruz." diye konuştu.

Bu yıl grip aşısının öncelik esasına göre dağıtılması gerektiğini belirten Şenol, "Risk altında olanları önceliklendirilerek aşının dağıtımının yapılması lazım. Geri kalanlar için de farklı stratejilerin belirlenmesi lazım. Bu da derhal ilaç tedavisinin başlanması, düzgün algoritmaların oluşturulması gerekmektedir." dedi.

- "Grip aşısı Türkiye'ye Ekim 15 ve Ekim sonu gibi girecektir"

Grip aşıları için bu yıla özgü suşların belli olduğunu ve aşıların buna göre hazırlandığını anlatan Şenol, şu bilgileri verdi:

"Daha önceki yılları projekte ederek baktığımızda grip aşısı Türkiye'ye Ekim 15 ve Ekim sonu gibi girecektir.

Grip aşıları, Türkiye'ye girişinden itibaren yaptırılmalı. Ekim olmadığında ocak-şubat ve mart aylarında da yine yapılabilir. Burada özellikle önemli olan risk grubundakilerin aşının geldiği ekim ayı içinde yaptırmalarıdır."

- "Risk grubunda olmayanlara zatürre aşısı önermiyoruz"

Sonbaharda en çok karşılaşılan hastalıklardan bir diğerinin ise zatürre olduğunu anımsatan Şenol, eşlik eden hastalığı bulunanların yaptırmasının hayati önem taşıdığının altını çizdi.

Şenol, "Bu kişiler, böbrek, kalp-damar, diyabet, onkoloji hastaları, romatolojik hastalıklara bağlı biyolojik ajanları kullananlar, yüksek tansiyonu olanlar zatürre aşısı yaptırmalı. Çünkü, zatürre grip ya da Kovid-19 gibi viral sorunların üzerine eklenen bir hastalık." değerlendirmesini yaptı.

Bu durumun da hastalık seyrini ağırlaştırdığının altını çizen Şenol, 2007'den bu yana çocuklukların aşılama programı kapsamında aşılandığını hatırlattı.

Prof. Dr. Şenol, kronik hastalığı olanların ve 65 yaş üstündekilerin grip ve zatürre aşılarının reçete edildiğinde geri ödeme kapsamında olduğunu, ayrıca buzdolabı saklama sisteminin görülebildiği ve sisteme entegre olan bazı aile hekimliği merkezleri ile bazı üniversite hastanelerinin aşı merkezlerinde de aşıların yapılabildiğini kaydetti.

Şenol, "Bu sene grip aşısında bir temin sıkıntısı olur mu, onu bilmiyoruz; olacak gibi öngörüyoruz. Zatürre aşısı ise bütün aile sağlı merkezlerine, bazı üniversite hastanelerine çocukluk çağı aşılaması için veriliyor. Zatürre aşısı, hastanın TC numarası ve risk grubu kodu sisteme girilerek, çocukluk çağı aşılamasından alınarak risk grupları için yapılabiliyor. Risk grubunda olmayan kişilere zatürre aşısını önermiyoruz, ama arzu edildiğinde ücret karşılığında eczaneden alarak aşı yaptırılabilecek yerlerde uygulatabilirler." diye konuştu.