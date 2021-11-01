KriptoKoin'in haberine göre Ripple ile Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki davayı yakından takip eden bir avukattan yapılan güncellemeye göre, savunma avukatı ve eski federal savcı James K. Filan, mahkemenin Ripple’nin imtiyaz kayıtlarını mühürleme hareketini onayladığını duyurdu.

Davalı Bradley Garlinghouse’un Avukatı Matthew C. Solomon, Ek A’nın bir ayrıcalık günlüğü, Ek B’nin ise yargılama sırasında üretilmiş bir belge olduğunu belirtiyor. Ayrıca, SEC’in her ikisini de gizli olarak belirlediği iddia edildi. Mahkemenin 28 Ekim tarihli salt metin kararı, sanıkların talebinin geçici olarak kabul edildiğini açıkça ortaya koyarak sonuçlandırdı.

SEC, Ripple’ın (XRP) düzenleyiciyi gizlilik içinde çalışmakla suçlamasına rağmen, 2018 ve 2019’dan gelen e-postalar olmak üzere üç belge daha göndermek istemediği konusunda kesin bir konumdaydı. SEC, kasıtlı süreç ayrıcalığı ve ilgisizliğinin aynı şeyin nedeni olduğunu iddia ediyor. Filan ise mahkemenin SEC’in imtiyazlı gördüğü üç belgeyi ibraz etmesi gerekip gerekmediğine henüz karar vermediğini doğruluyor. Son olarak, Ripple bir davaya karışmış olsa da, Blockchain şirketi Avustralyalı düzenleyicilerle daha sıcak bir karşılaşma yaşıyor.