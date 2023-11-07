Ringo Starr ile Paul McCartney'den 'The Beatles' itirafı

"GRUBUN EFSANEYE DÖNÜŞMESİ BENİ ŞAŞIRTTI"



Grubun kuşaklar boyunca dinlenen bir efsaneye dönüşmesinin kendisini şaşırttığını belirten McCartney, "Bir Rock’n Roll grubu için maksimum süre 10 sene kadar olabilir diye düşünmüştüm" açıklamasını yaptı.