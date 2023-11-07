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        Haberler Müzik Ringo Starr ile Paul McCartney'den 'The Beatles' itirafı - Magazin haberleri

        Ringo Starr ile Paul McCartney'den 'The Beatles' itirafı

        'The Beatles'ın son şarkısı 'Now and Then'in dinleyiciyle buluşmasının ardından dünyaca ünlü grubun hayattaki üyeleri Ringo Starr ile Paul McCartney, konuştu. McCartney, "Grubun kuşaklar boyunca dinlenen bir efsaneye dönüşmesi beni şaşırttı" derken Starr ise, "Müzikten para kazanmayı bile beklemiyordum" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2023 - 09:50 Güncelleme: 07.11.2023 - 09:50
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        • 1

          Bir döneme damga vuran İngiliz müzik grubu 'The Beatles'ın hayattaki üyeleri Paul McCartney ve Ringo Starr, samimi açıklamalarda bulundu. 'The Sunday Times'a konuşan McCartney ile Starr, haklarında bilinmeyenleri anlattı.

        • 2

          Paul McCartney, ilk başta 'The Beatles’ın 10 yıl kadar ünlü olacağını ve sonra yavaş yavaş eski şöhretini kaybedeceğini düşündüğünü ifade etti.

        • 3

          "GRUBUN EFSANEYE DÖNÜŞMESİ BENİ ŞAŞIRTTI"

          Grubun kuşaklar boyunca dinlenen bir efsaneye dönüşmesinin kendisini şaşırttığını belirten McCartney, "Bir Rock’n Roll grubu için maksimum süre 10 sene kadar olabilir diye düşünmüştüm" açıklamasını yaptı.

        • 4

          "BERBER OLMAYI PLANLIYORDUM"

          Konuyla alakalı konuşan Ringo Starr ise, "Müzikten para kazanmayı bile beklemiyordum" dedi. Starr, ayrıca, "Berber olmayı planlıyordum" itirafında da bulundu.

        • 5

          SON ŞARKILARI YAPAY ZEKA İLE YAPILMIŞTI

          Öte yandan 'The Beatles'ın son şarkısı "Now and Then", geçtiğimiz hafta yayımlanmıştı. John Lennon'ın 1978 tarihinde bestelediği "Now and Then" adlı parçanın bitirilmesi tam 45 yıl sürmüştü.

        • 6

          Şarkıda dört grup üyesi de yer alıyor. Bu nedenle bu parça grubun birlikte seslendirdikleri "son şarkı" olarak nitelendiriliyor.

          Fotoğraflar: AP

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