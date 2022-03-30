Ringin Sultanları, ringe çıktı

Ünlü Kickboks organizatörü Kürşat Şahin’in düzenlediği ve 8 Türk kadın sporcu ile 8 yabancı ismi karşı karşıya getirdiği ‘Ringin Sultanları’ gecesinde sporcularımızın elde ettiği büyük başarı dünya çapında ses getirdi. Yahya Kemal Beyatlı Kongre Merkezi’ndeki önemli organizasyonda Bediha Taçyıldız, Zehra Doğan, Zeliha Doğan, Ece çakır, Afra Adıyaman, Müge Değirmenci ve Gizem İslam Avrupalı rakiplerini yenerek göğsümüzü kabarttı. Esra Yalın ise sadece 1 sayı fark ile rakibine mağlup olsa da Türkiye 7-1’lik büyük bir galibiyete imza attı.

Kürşat Şahin, Türk kadın sporcuların gücünü ve başarısını dünyaya gösterdiklerini belirterek, “Kadınlarımız verdikleri sözü tuttu. Beni de mahcup etmediler. Türk kadını bu konuda çok yetenekli, çok cesur. Kadın sporcularımıza olan desteğimizi daha da arttırarak sürdüreceğiz. Erkek sporculara yatırım yapmamız gerektiğini söyleyenler, bunun ilgi çekmeyeceğini düşünenler vardı ancak bizim beklediğimiz, inandığımız gibi tam tersi oldu. İnanıyorum ki bu organizasyonlar sayesinde bu spora kadınlarımızın gösterdiği ilgi daha da artacak” dedi.

Dünyanın birçok ülkesinden ‘Ringin Sultanları’ projesi için talepler geldiğini de ifade eden Şahin, “Organizasyonun kalitesi, seyircilerin coşkusu ve katılım sonrasında inanın telefonlarım susmuyor. Önümüzdeki günlerde Azerbaycan'da Almanya'da, Fransa'da ve memleketim Kahramanmaraş Elbistan'da bu organizasyonu gerçekleştireceğim. İnanıyorum ki devamı da hızla gelmeye devam edecek. Ringe çıkmak isteyen daha çok fazla dünya şampiyonu cesur sporcumuz var. Organizasyonun bu denli iyi olmasına büyük katkıları olan Erol Sarıahmet, Aziz Avcı ve İsmail Koç’a da teşekkür ediyorum” diye konuştu.