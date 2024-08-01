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        Haberler Dünyadan Rihanna'yı tanımayan çocuk ondan fotoğrafını çekmesini istedi - Magazin haberleri

        Rihanna'yı tanımayan çocuk ondan fotoğrafını çekmesini istedi

        İnternette dolaşan iç ısıtıcı bir videoda Rihanna, küçük bir çocuğun futbolcu Jack Grealish ile fotoğraf çekip - çekmeyeceğini sorduğunda mütevazı yönünü gösterdi ve çocuğu kırmadı. Küçük çocuğun dünyaca ünlü yıldızı tanımamasına Rihanna'nın tepkisiz kalması, hayranlarının takdirini topladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2024 - 17:10 Güncelleme: 01.08.2024 - 17:31
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          İnternette dolaşan ve Rihanna'nın mütevazı yönünü göstere video, AC Milan'ın 28 Temmuz'da New York Yankee Stadyumu'nda Manchester City ile oynadığı maçın ardından kuliste çekildi.

          Videoda, Barbadoslu şarkıcının futbolcular Jack Grealish, Christian Pulisic ve Yunus Musah ile fotoğraf çektirdiği görülüyor.

          Rihanna ile küçük çocuk arasında yaşananlar şöyle; küçük bir çocuk içeri girerek ünlü şarkıcıya kendisi için bir fotoğraf çekip çekmeyeceğini sordu.

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          Küçük çocuk, pop yıldızıyla fotoğraf çekilmeyi istemek yerine, Rihanna'dan kendisi için fotoğrafçılık yapmasını isteyerek futbolcularla poz verdi.

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          36 yaşındaki iki çocuk annesi Rihanna, bu isteği yerine getirmekten çekinmeyerek çocuğun istediği fotoğraf için en iyi açıları yakalamaya çalıştı.

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          Fotoğrafçı rolüne soyunup kendisine gülümseyen çocuk ve futbolcuları çeken Rihanna, odadaki diğer çocukların da fotoğrafta yer almasını sağladı.

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          "YAŞAYAN EN MÜTEVAZI ÜNLÜ"

          İnternette yayılan bu video, Rihanna hayranlarının beğeni yorumları yağdırmasını sağladı. Pek çok Rihanna hayranı; "Yaşayan en mütevazı ünlü" yorumunu yaptı.

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          "NORMAL DAVRANILMASINDAN HOŞLANDI"

          Her gittiği yerde etrafı hayranları tarafından sarılan Rihanna'nın bir hayranının, "Muhtemelen bir kez olsun normal davranılmasından hoşlandı" yorumu dikkat çekti.

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          "DONAKALDIM"

          Öte yandan ünlü şarkıcıyla tanıştıktan sonra paylaşımda bulunan futbolcu Jack Grealish; "Size gerçeği söyleyeceğim… Uzun zamandır ilk kez ünlü görünce donakaldım. Dünkü maçtan sonra tanıştığıma memnun oldum Rihanna" diye yazdı.

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