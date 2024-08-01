Rihanna'yı tanımayan çocuk ondan fotoğrafını çekmesini istedi

İnternette dolaşan ve Rihanna'nın mütevazı yönünü göstere video, AC Milan'ın 28 Temmuz'da New York Yankee Stadyumu'nda Manchester City ile oynadığı maçın ardından kuliste çekildi.

Videoda, Barbadoslu şarkıcının futbolcular Jack Grealish, Christian Pulisic ve Yunus Musah ile fotoğraf çektirdiği görülüyor.

Rihanna ile küçük çocuk arasında yaşananlar şöyle; küçük bir çocuk içeri girerek ünlü şarkıcıya kendisi için bir fotoğraf çekip çekmeyeceğini sordu.