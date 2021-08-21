Rihanna yeğeniyle gece gezmesinde

Instagram'da 101 milyon, Twitter'da ise 102,3 milyon takipçisi bulunan Rihanna, sosyal medyanın da yıldız isimleri yer arasında yer alıyor. Markalarının reklamı için zaman zaman kamera karşısına geçen sanatçı, koleksiyon tanıtımlarını da bu platformlardan yapıyor. Ancak iş dünyasında başarı elde eden Barbadoslu şakıcının hayranları bu durumdan pek memnun değil.