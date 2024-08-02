Rihanna ve ASAP Rocky'nin ikinci çocuğu 1 yaşına girdi

Rihanna, verdiği röportajda ilk kez anne olmanın 'efsanevi' olduğunu söyledi ve çocuğunun, dünyasını nasıl değiştirdiğini anlattı. Barbadoslu şarkıcı; "Her şey o. Gerçekten daha önceki hayatınızı hatırlamıyorsunuz, bu şimdiye kadarki en çılgınca şey" dedi.