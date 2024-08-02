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        Haberler Dünyadan Rihanna ve ASAP Rocky'nin ikinci çocuğu 1 yaşına girdi - Magazin haberleri

        Rihanna ve ASAP Rocky'nin ikinci çocuğu 1 yaşına girdi

        Rihanna ile ASAP Rocky çiftinden mutlu aile pozları... Mayıs ayında 2 yaşına giren büyük oğulları RZA'nın ardından küçük oğulları Riot'un ilk yaş gününü kutladılar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2024 - 12:47 Güncelleme: 02.08.2024 - 12:47
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          Müzik dünyasının ünlü çifti Rihanna ile ASAP Rocky, küçük oğulları Riot Rose Mayers'in ilk doğum gününü kutladı.

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          35 yaşındaki rap yıldızı ASAP Rocky, özel gününde küçük çocuğunun son halini gösteren sosyal medya paylaşımları yaptı.

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          Fotoğraf ve videolarda 2 yaşındaki oğlu RZA da yer aldı.

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          ASAP Rocky'nin yaklaşık 1 milyon takipçili hesabından paylaştığı fotoğraf ve videolara beğeni yağdı. Beğenenler arasında ilk çocuğuna hamile olan Justin Bieber'ın eşi Hailey Bieber da yer aldı.

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          Kozmetik girişimini tanıtmak için Instagram'ı sık kullanan 36 yaşındaki Rihanna ise oğlunun birinci yaş günüyle ilgili herhangi bir paylaşım yapmadı.

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          Yaklaşık 10 yıllık arkadaşlığın ardından Rihanna ve ASAP Rocky, 2020'de sevgili oldu. Ocak 2022'de Rihanna ilk çocuğuna hamile olduğunu açıkladı.

          Rihanna, dört ay sonra Mayıs 2022'de ilk oğlu RZA'yı doğurdu.

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          Rihanna, verdiği röportajda ilk kez anne olmanın 'efsanevi' olduğunu söyledi ve çocuğunun, dünyasını nasıl değiştirdiğini anlattı. Barbadoslu şarkıcı; "Her şey o. Gerçekten daha önceki hayatınızı hatırlamıyorsunuz, bu şimdiye kadarki en çılgınca şey" dedi.

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          Kısa bir süre sonra Rihanna, Super Bowl devre arası şovunda ikinci kez hamile olduğunu duyurdu. Gösterinin ortasında fermuarı açılmış kırmızı tulumundan, büyüyen karnı belli oluyordu.

          Rihanna, 6 ay sonra Ağustos 2023'te Riot Rose'u dünyaya getirdi.

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