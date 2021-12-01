Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Rihanna 'Ulusal Kahraman' nişanını aldı! - Magazin haberleri

Rihanna 'Ulusal Kahraman' nişanını aldı!

Rihanna, Karayipler'in ada ülkesi Barbados'un Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ve cumhuriyeti ilan ettiği törende boy göstermişti. '11. Ulusal Kahraman' ilan edilen ünlü şarkıcı, ülkede devam eden törenler kapsamında geçtiğimiz gün de ülkenin ilk Cumhurbaşkanı Dame Sandra Mason'un elinden 'Ulusal Kahraman' nişanını aldı

01.12.2021 - 13:48 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'ya (33) Büyük Britanya'dan bağımsızlığını ve cumhuriyeti ilan eden ülkesi Barbados'ta 'Ulusal Kahraman' unvanı verildi.

    Kraliçe Elizabeth'in yönetiminden çıkan ülkede kutlamalar devam ederken ünlü yıldız, Prens Charles'ın da katıldığı törene katılmıştı. Cumhuriyetin ilan edildiği törenle Barbados, böylece İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'i devlet başkanı olarak tanımaya son vermişti.

  • Rihanna, dün de Barbados'un başkenti Bridgetown'daki Golden Square Freedom Park'ta düzenlenen Ulusal Onur Töreni ve Bağımsızlık Günü'nde 'Ulusal Kahraman' nişanını aldı.

    Tören için beyaz renkte bir blazer elbise giymeyi tercih eden şarkıcı, sahip olduğu unvandan dolayı gururlu olduğunu belirten bir konuşma yaptı.

  • "BU GURURU TAŞIYACAĞIM"

    Rihanna, "Bu, hayatım boyunca asla unutmayacağım bir gün. Aynı zamanda geleceğini hiç göremediğim bir gün." dedi. Ünlü yıldız daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

    Barbadoslular gururlu insanlardır, biliyor musunuz? Muhtemelen benim bildiğim en gururlu halkız. Dünyada nereye gidersem gideyim bu gururu taşıyacağım. Nereye gittiğimizin önemi yok, dünya Barbadosluların iliklerine kadar gururlu olduğunu öğrenecek.

  • Rihanna, 'Ulusal Kahraman' nişanını, Cumhurbaşkanı Dame Sandra Mason'dan aldı. Karayipler'de yer alan ada ülkesi Barbados'ta, cumhuriyetin resmen ilan edilmesiyle 396 yıllık İngiliz Kraliyeti egemenliği son buldu, ilk cumhurbaşkanı seçildi.

  • HAMİLE Mİ?

    Rihanna, önceki gece Kraliçe Elizabeth'in devlet başkanlığı görevinden alınmasının ve bağımsızlığın ilan edildiği ulusal etkinlikte turuncu elbisesiyle boy göstermişti. Gerçek adı "Robyn Fenty" olan ünlü yıldız, hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Bir süredir rapçi ASAP Rocky ile aşk yaşayan şarkıcı, karnındaki şişlikle dikkat çekti. Rihanna'nın hamile olduğu konuşuldu.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.