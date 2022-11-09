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Rihanna: Tam sarılmalık bir bebek - Magazin haberleri

Rihanna: Tam sarılmalık bir bebek

13 Mayıs'ta rapçi ASAP Rocky ile ilk çocuğunu kucağına alan Rihanna, anneliğe dair samimi açıklamalarda bulundu

Giriş: 09.11.2022 - 09:16 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Geçtiğimiz mayısta anne olan Barbadoslu şarkıcı Rihanna, annelik hakkında ilk kez konuştu.

    'Entertainment Tonight'a açıklamalarda bulunan Rihanna, bir anne olarak en sevdiği zamanın sabah olduğunu söyledi.

  • "BENİM İÇİN GÜNÜN EN GÜZEL ANI"

    Rapçi ASAP Rocky ile ilk kez bebek sahibi olan 34 yaşındaki şarkıcı, "Sabahları yüzündeki şaşkınlığı görmeye bayılıyorum. Nerede olduğunu anlamaya çalışıyor. Aşırı tatlı. Günün en güzel anı benim için" dedi.

    Oğluna bazen şarkı söylediğini ifade eden Rihanna, "Çok komik, mutlu ve de toplu bir bebek... Tam sarılmalık!" şeklinde konuştu.

  • "BİR SONRAKİ ADIMIM BU"

    Bebeğinin adını henüz açıklamayan Rihanna, "Hep çocuklarla ilgili bir şey yapmak istemişimdir. Çocuğum olduğu için herkes klişe olduğunu düşünecek ama bir sonraki adımım bu. Alışverişe gittiğimde fark ettim ki çocuğumun giymesini istediğim şeyler yapmak istiyorum. Kıyafet bulmak zor oluyor. Kendi fikirlerim var" ifadelerini kullandı.

  • "HAMİLE OLMAK DA BİR SPORDUR"

    Öte yandan Rihanna, hamilelik sonrası spor giyime yönelmenin onun için çok doğal bir gelişme olduğundan bahsetmişti. Yeni bir spor giyim serisi piyasaya süreceğini belirten ünlü şarkıcı, "Günlük hayattan ilham aldım. Her şey bir spordur. Hamile olmak da bir spordur” ifadelerini kullanmıştı.

  • İç çamaşırından ilham aldığı parçalara yer verdiği koleksiyonu hakkında konuşan Rihanna, "Parçalar çekici ve sizi sarıyor, aynı zamanda işlevsel ve tüm spor koleksiyonunu tanımlayan şey de bu" demişti.

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