Rihanna markasının yeni koleksiyonunu çocuklarıyla birlikte tanıttı
Rihanna, değerini 1 milyar doların üzerine çıkardığı iç çamaşırı markasına ait yeni pijama koleksiyonunu iki oğluyla birlikte tanıttı
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Rihanna, iç çamaşırı ve pijama üreten markasının yeni koleksiyonunu çocuklarıyla birlikte tanıttı.
Daha önce koleksiyonlarını tanıtmak için iç çamaşırlarıyla kamera karşısına geçen 36 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, bu defa iki çocuğunu da yanına aldı.
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Rap şarkıcısı ASAP Rocky ile birlikteliğinden iki yaşında RZA ve bir yaşında Riot adında iki oğlu olan 'Riri' lakaplı şarkıcı, hem büyükler hem de bebekler ve çocuklar için bedenleri olan bir örnek kışlık pijama takımlarını tanıttı.
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2018'de kurduğu markasının değerini üç yıl içinde 1 milyar dolara çıkarmayı başaran Rihanna, markasının tanıtımı için zaman zaman iç çamaşırlarıyla kamera karşısına geçmekten çekinmiyor.
Beş yıl boyunca iç çamaşırı markasının CEO'luğunu üstlenen Rihanna, geçen yıl bu görevinden ayrılmıştı.
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EN GÜÇLÜ KADINLAR ARASINDA
Rihanna'nın iç giyim markası, şarkıcının en genç milyarderler listesine girmesinde büyük rol oynadı.
2023'te Forbes'un En Güçlü Kadınlar listesine giren Rihanna, hem müzik kariyerindeki hem de iş dünyasındaki başarılarıyla adından söz ettiriyor.
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OLİMPİYAT SPONSORU OLDU
Kozmetik markası da olan Rihanna, bu markasıyla Paris Yaz Olimpiyatları'nın resmi sponsoru olmuştu. Kozmetik sektöründe büyük bir imparatorluk kuran şarkıcı, kozmetik markasının Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları ile bir anlaşma imzaladığını X platformu üzerinden duyurmuştu.
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İKİNCİ EN ZENGİN KADIN MÜZİSYEN
1,4 milyar dolarlık serveti olduğu bilinen Rihanna, Taylor Swift 1,6 milyar dolara ulaşan servetiyle onu geride bırakana kadar dünyanın en zengin kadın müzisyeni ünvanını taşıyordu.
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