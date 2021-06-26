Rihanna kapıda kaldı!

"HAYATIMIN AŞKI"



ASAP Rocky, geçtiğimiz haftalarda ilişkisiyle ilgili samimi açıklamalarda bulunmuştu. Ünlü rapçi, GQ ile yaptığı röportajda Rihanna'yı "Hayatımın aşkı" olarak tanımlamıştı.



Gerçek adı Rakim Nakache Mayers olan ASAP Rocky, bekar olmaktan çok bir ilişki içinde olmayı tercih ettiğini ifade etmişti.