Rihanna ile ASAP Rocky'nin lüks yat gezisinde romantik anları
Ülkesi Barbados'ta yat partisine katılan Rihanna, iki çocuğunun babası ASAP Rocky ile romantik anlar yaşadı
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Ülkesi Barbados'ta tatil yapan Rihanna, ailesi ve arkadaşlarıyla lüks bir yatta parti yaparken görüldü.
Rihanna ve Rocky, 12 aylık oğulları Riot Rose ve iki yaşındaki RZA'yı sahilde bıraktıktan sonra lüks yata bindiler.
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Ünlü çift, sahil kenarında terliklerini çıkararak yata bindi.
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36 yaşındaki Rihanna ile 36 yaşındaki erkek arkadaşı ASAP Rocky, yatta yakınlaşırken objektiflere yansıdı.
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ASAP Rocky ile yeşil renkli hayvan desenli mini elbiseyle ada şıklığı sergileyen Rihanna, lüks yatta güneşin batışını izledikten sonra botla kıyıya çıktı.
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Rihanna, geçen hafta Barbados'ta Crop Over Karnavalı'nda devasa tüylü, gösterişli kıyafetiyle objektiflere yansımıştı.
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Yıllık hasat festivali sırasında geçit töreninde yürüyen ünlü şarkıcıya ilgi büyüktü.
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