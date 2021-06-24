Barbadoslu şarkıcı Rihanna, Ortadoğu'nun en zengin 12'nci ailesinin veliahtı olan Suudi iş insanı Hassan Jemaal ile üç yıllık ilişkisini bitirdikten sonra rapçi ASAP Rocky ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
Rocky ile ilişkisi tam gaz devam eden 33 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz akşam sevgilisiyle birlikte New York'taki bir restorandan çıkarken objektiflere takıldı.
Ünlü rapçi ile ilk kez kamera karşısına çıkan Rihanna'nın pembe bir elbisenin üzerine kıyafetiyle aynı renkte şapka taktığı görüldü. Şarkıcı ayrıca bir ara sevgilisinin deri ceketini de giydi.
ASAP Rocky ise patlayan flaşlar karşısında hem kendini hem de sevgilisini korumak için çaba gösterdi. İkili, daha sonra kendilerini bekleyen otomobillerine doğru ilerledi.
"HAYATIMIN AŞKI"
ASAP Rocky, geçtiğimiz haftalarda ilişkisiyle ilgili samimi açıklamalarda bulunmuştu. Ünlü rapçi, GQ ile yaptığı röportajda Rihanna'yı "Hayatımın aşkı" olarak tanımlamıştı.
Gerçek adı Rakim Nakache Mayers olan ASAP Rocky, bekar olmaktan çok bir ilişki içinde olmayı tercih ettiğini ifade etmişti.
"HARİKA BİR BABA OLACAĞIM"
Rocky ayrıca, baba olmayı ve aile kurmayı istediğini de sözlerine eklemişti. Şarkıcı, "Sanırım, harika bir baba olacağımı düşünüyorum. Çok şanslı bir çocuğum olacak" demişti.
Amerikalı rapçinin bu sözleri, ikilinin ilerleyen zamanlarda evlenebilecekleri yönünde yorumlanmıştı.
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