Rocky ile ilişkisi tam gaz devam eden 33 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz akşam sevgilisiyle birlikte New York'taki bir restorandan çıkarken objektiflere takıldı.

Ünlü rapçi ile ilk kez kamera karşısına çıkan Rihanna'nın pembe bir elbisenin üzerine kıyafetiyle aynı renkte şapka taktığı görüldü. Şarkıcı ayrıca bir ara sevgilisinin deri ceketini de giydi.