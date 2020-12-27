3-4 ÇOCUK İSTİYOR



Ünlü şarkıcı Rihanna, daha önce İngiliz Vouge dergisine konuşarak, gelecek planlarından bahsetmişti.



Şarkıcı, 10 yıl içinde evleneceği kişiyi bulamasa da üç veya dört çocuk yapacağını söyleyerek, “Bunu kendi başıma yapabilir miyim? Tabii ki evet!” diye konuşmuştu.