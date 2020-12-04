Geçtiğimiz temmuz ayında Rihanna, kendi markası için ASAP Rocky ile birlikte çalışmıştı.

O dönemlerde de söylentiler artmıştı. Fakat şarkıcı ve Rocky, iddialar hakkında konuşmamıştı.



Ünlü yıldız, Hassan Jameel ile üç yıllık ilişkisini ocak ayında bitirmişti.