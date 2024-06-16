Rihanna: Hayatım film olursa beni o canlandırsın
Son dönemde etkisini artıran ve sıkça beyazperdeye yansıyan biyografik filmlerine sıcak bakıyor. Barbadoslu iki çocuk annesi Rihanna, hayatı bir gün film olursa kendisini canlandırmasını istediği ünlüyü açıkladı
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Son yıllarda biyografik fimleri beyazperdeye yoğun olarak yansımaya başladı. Kimi ünlüler bu filmlere sıcak bakmazken kimi de hayatının film olmasına sıcak bakıyor. Bu isimlerden biri Barbadoslu şarkıcı Rihanna.
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Şarkıcılığa ara verip, son dönemde kendini rapçi sevgilisi ASAP Rocky ve iki çocuğuna adayan ve gününün büyük bır kısmını ailesiyle geçiren Rihanna, yeni markasının etkinliğinde samimi açıklamalarda bulundu.
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KENDİSİNİ CANLANDIRMASINI İSTEDİĞİ KİŞİYİ AÇIKLADI
Forbes'un kendi servetini yapan ABD'nin en zengin kadınları listesine giren Rihanna, hayatını konu alacak bir filmde kendisini kimin canlandırmasını istediğini açıkladı.
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"ÇOK GÜZEL BİR ALNI VAR"
Rihanna, Kanadalı oyuncu Taylor Russell'ı çok beğendiğini söyledi. 36 yaşındaki şarkıcı, "Taylor Russell olsun isterdim. Neden mi? Çok güzel bir alnı var" dedi.
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"ONUN GİBİ OLMAK İSTİYORUM"
Rihanna daha sonra "Onun gibi olmak istiyorum sanırım bu yüzden onun da benmişim gibi davranmasını istiyorum. İnsanların beni bir de bu ışıkta görmesini istiyorum" dedi.
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Öte yandan Rihanna her ne kadar biyografik filmlerine sıcak baktığını ifade eden bir açıklamada bulunsa da şarkının hayatının film olacağına dair henüz resmi bir açıklama yok.
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Tayrol Russel; 'Ben Ölmeden Önce', 'Gece Yarısı Bir Çığlık Duydum', 'Ölümcül Labirent', 'Kemikler ve Her Şey' ve 'Hope' gibi yapımlarla biliniyor.
Fotoğraflar: AP, Avalon