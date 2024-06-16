Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Rihanna: Hayatım film olursa beni o canlandırsın - Magazin haberleri

        Rihanna: Hayatım film olursa beni o canlandırsın

        Son dönemde etkisini artıran ve sıkça beyazperdeye yansıyan biyografik filmlerine sıcak bakıyor. Barbadoslu iki çocuk annesi Rihanna, hayatı bir gün film olursa kendisini canlandırmasını istediği ünlüyü açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2024 - 12:50 Güncelleme: 16.06.2024 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Son yıllarda biyografik fimleri beyazperdeye yoğun olarak yansımaya başladı. Kimi ünlüler bu filmlere sıcak bakmazken kimi de hayatının film olmasına sıcak bakıyor. Bu isimlerden biri Barbadoslu şarkıcı Rihanna.

        • 2

          Şarkıcılığa ara verip, son dönemde kendini rapçi sevgilisi ASAP Rocky ve iki çocuğuna adayan ve gününün büyük bır kısmını ailesiyle geçiren Rihanna, yeni markasının etkinliğinde samimi açıklamalarda bulundu.

        • 3

          KENDİSİNİ CANLANDIRMASINI İSTEDİĞİ KİŞİYİ AÇIKLADI

          Forbes'un kendi servetini yapan ABD'nin en zengin kadınları listesine giren Rihanna, hayatını konu alacak bir filmde kendisini kimin canlandırmasını istediğini açıkladı.

        • 4

          "ÇOK GÜZEL BİR ALNI VAR"

          Rihanna, Kanadalı oyuncu Taylor Russell'ı çok beğendiğini söyledi. 36 yaşındaki şarkıcı, "Taylor Russell olsun isterdim. Neden mi? Çok güzel bir alnı var" dedi.

        • 5

          "ONUN GİBİ OLMAK İSTİYORUM"

          Rihanna daha sonra "Onun gibi olmak istiyorum sanırım bu yüzden onun da benmişim gibi davranmasını istiyorum. İnsanların beni bir de bu ışıkta görmesini istiyorum" dedi.

        • 6

          Öte yandan Rihanna her ne kadar biyografik filmlerine sıcak baktığını ifade eden bir açıklamada bulunsa da şarkının hayatının film olacağına dair henüz resmi bir açıklama yok.

        • 7

          Tayrol Russel; 'Ben Ölmeden Önce', 'Gece Yarısı Bir Çığlık Duydum', 'Ölümcül Labirent', 'Kemikler ve Her Şey' ve 'Hope' gibi yapımlarla biliniyor.

          Fotoğraflar: AP, Avalon

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sedef Güler'in katil zanlısı sınırda yakalandı!
        Sedef Güler'in katil zanlısı sınırda yakalandı!
        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
        Otoyollara çelik koruma
        Otoyollara çelik koruma
        Bile bile kural ihlali! Yasak pankartının yanında kestiler
        Bile bile kural ihlali! Yasak pankartının yanında kestiler
        Bayramın ilk gününde uzun araç kuyrukları!
        Bayramın ilk gününde uzun araç kuyrukları!
        Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti
        Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Kurban eti saklamanın püf noktaları!
        Kurban eti saklamanın püf noktaları!
        15 yaşındaki kız çocuğu bıçaklanarak öldürüldü!
        15 yaşındaki kız çocuğu bıçaklanarak öldürüldü!
        Bayrama kurban olmayın! Tüketilen et+sakatat miktarı+tuz artışı=?
        Bayrama kurban olmayın! Tüketilen et+sakatat miktarı+tuz artışı=?
        Kurban Bayramı için 8 beslenme tüyosu!
        Kurban Bayramı için 8 beslenme tüyosu!
        Mescid-i Aksa'da bayram namazına kısıtlama
        Mescid-i Aksa'da bayram namazına kısıtlama
        Bayramda çocukla seyahat için ipuçları
        Bayramda çocukla seyahat için ipuçları
        ABD'de su parkında silahlı saldırı
        ABD'de su parkında silahlı saldırı
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        Mourinho onu istiyor!
        Mourinho onu istiyor!
        "Bir gecede ünlü olduk"
        "Bir gecede ünlü olduk"
        Real Madrid iddiası
        Real Madrid iddiası
        Hakan Çalhanoğlu: EURO 2008 ruhu var
        Hakan Çalhanoğlu: EURO 2008 ruhu var
        Habertürk Anasayfa