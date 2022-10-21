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Rihanna, hamileliği spora benzetti - Magazin haberleri

Rihanna, hamileliği spora benzetti

13 Mayıs 2022'de rapçi ASAP Rocky ile ilk çocuğunu kucağına alan Rihanna, hamileliği spora benzetti

Giriş: 21.10.2022 - 11:08 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Rapçi ASAP Rocky ile yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan Rihanna, 13 Mayıs'ta ilk çocuğunu kucağına almıştı. TMZ'nin çifte yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre; ikilinin, bebeklerinin cinsiyetinin erkek olduğu öğrenilmişti.

  • Barbadoslu şarkıcı, Vogue Dergisi'ne verdiği röportajda hamilelik sonrası spor giyime yönelmenin onun için çok doğal bir gelişme olduğundan bahsetti.

  • "HAMİLE OLMAK DA BİR SPORDUR"

    Yeni bir spor giyim serisi piyasaya süreceğini belirten Rihanna, "Günlük hayattan ilham aldım. Her şey bir spordur. Hamile olmak da bir spordur” ifadelerini kullandı.

    İç çamaşırından ilham aldığı parçalara yer verdiği koleksiyonu hakkında konuşan ünlü isim, "Parçalar çekici ve sizi sarıyor, aynı zamanda işlevsel ve tüm spor koleksiyonunu tanımlayan şey de bu" dedi.

  • SUPER BOWL HEYECANI BAŞLADI

    Rihanna, 2023 Super Bowl devre arasında gösteri yapmaya hazırlanıyor. Super Bowl'daki performansıyla ilgili ilk kez konuşan şarkıcı, "Çok gerginim" dedikten sonra "Ama çok da heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

    Şarkıcıya, gösteride sevgilisi ASAP Rocky'nin kendisine eşlik edip etmeyeceği sorulması üzerine "Belki" diye yanıt verdi.

  • ADI HALA AÇIKLANMADI

    Öte yandan ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşayan Rihanna ile ASAP Rocky'nin bebeğinin ismi ise hala açıklanmadı. 

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