"HAMİLE OLMAK DA BİR SPORDUR"

Yeni bir spor giyim serisi piyasaya süreceğini belirten Rihanna, "Günlük hayattan ilham aldım. Her şey bir spordur. Hamile olmak da bir spordur” ifadelerini kullandı.

İç çamaşırından ilham aldığı parçalara yer verdiği koleksiyonu hakkında konuşan ünlü isim, "Parçalar çekici ve sizi sarıyor, aynı zamanda işlevsel ve tüm spor koleksiyonunu tanımlayan şey de bu" dedi.