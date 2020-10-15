Rihanna'dan bir ilk!

32 yaşındaki Rihanna, bugüne kadar dokuz Grammy Ödülü, altı Guinness Dünya Rekoru, on iki Amerikan Müzik Ödülü, on iki Billboard Müzik Ödülü, iki Brit Ödülü dahil olmak üzere yüzlerce ödül ve adaylık elde etti.