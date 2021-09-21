Ünlü yıldız, servetinin 1,4 milyar dolarlık kısmı, şu anda yüzde 50’lik hisse sahibi olduğu Fenty Beauty markasından geldi. Rihanna, servetinin kalanını da sahibi olduğu iç çamaşırı markası Savage x Fenty'den ve müzik ve oyunculuk kariyerindeki gelirlerinden elde etti.



Instagram'da 101 milyon, Twitter'da ise 102,3 milyon takipçisi bulunan Rihanna, sosyal medyanın da yıldız isimleri yer arasında yer alıyor. Markalarının reklamı için zaman zaman kamera karşısına geçen sanatçı, koleksiyon tanıtımlarını da bu platformlardan yapıyor.