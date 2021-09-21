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Rihanna emlak yatırımına yöneldi - Magazin haberleri

Rihanna emlak yatırımına yöneldi

Bir süredir rapçi ASAP Rocky ile yaşadığı aşkla gündemde olan Rihanna, 2017'de satın aldığı Los Angeles'ın Hollywood Hills bölgesinde bulunan gösterişli malikanesini satışa çıkardı. Evi için 7,8 milyon dolar isteyen Barbadoslu şarkıcının yeni bir emlak yatırımı yapacağı konuşuluyor

21.09.2021 - 18:41 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Geçen ay 1,7 milyar dolarlık servetiyle Forbes dergisinin milyarderler listesine giren şarkıcı Rihanna, Los Angeles'ın en gözde bölgelerinden biri olan Hollywood Hills'teki evini satma kararı aldı.

  • Mülküne 7,8 milyon dolar fiyat biçen 33 yaşındaki şarkıcı, 2017 yılında bu evi alırken 6.8 milyon dolar ödemişti.

    Malikaneyi, satışa çıkarmadan önce de aylığı 35 bin dolardan kiraya veren Rihanna'nın mülkünü sattıktan sonra elde edeceği parayla yeni bir emlak yatırımı yapacağı konuşuluyor. Ünlü şarkıcının, Los Angeles çevresindeki lüks bölgelerde de dört tane evi bulunuyor.

  • BİR ADAM EVİNE GİZLİCE GİRMİŞTİ

    Barbadoslu şarkıcının bu evi satılığa çıkarmadan önce, malikanede yaşanan olumsuz bir olayın yaşandığı konuşuluyor. İddiaya göre; bir süre önce bir adam gizlice Rihanna'nın şu an satışta olan mülküne girmiş ve polis kendisini yakalayıncaya kadar da burada kalmıştı. Rihanna, o sırada malikanesinde bulunmuyordu. Bu olayın ardından ünlü isim, bu evde yaşamayı bırakıp kiralamaya karar verdi.

  • Rihanna'nın satışa çıkardığı malikanenin 6 tane yatak odası ve 8 tane banyosu bulunuyor. Ana yapının hemen yanında bir de konuk evi var. Bu mülkün içi de her türlü imkana sahip. Bir garaj ve spor salonu bu olanaklar arasında yer alıyor. Rihanna'nın elden çıkarmaya karar verdiği evin bilardo odası, bir sinema salonu, yüzme havusu ve spa bulunuyor.

  • MODAYA YÖNELDİ

    Gerçek adı Robyn Rihanna Fenty olan Barbados doğumlu şarkıcı, son olarak 2016'da albüm çıkardıktan sonra moda alanında çalışmalar yapmaya başlamıştı.

    Forbes dergisine göre; 1,7 milyar dolarlık serveti olan Rihanna, dünyanın en zengin kadın müzisyeni ve televizyoncu Oprah Winfrey’den sonra eğlence dünyasının en zengin kadın yıldızı seçilmişti.

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