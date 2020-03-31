Rihanna'dan Kevin Durant gafı!

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan ve dünya genelinde 750 binden fazla insanı enfekte eden koronavirüs, dünyaca ünlü kişileri de evlerine kapattı. Evde izole durumdaki Rihanna, sosyal medya hesabından canlı yayın yaparken NBA yıldızı Kevin Durant, Rihanna'nın canlı yayınına katıldı. Rihanna ise koronavirüse yakalanan Kevin Durant'in canlı yayınına katıldığını görünce büyük bir gaf yaptı.

Rihanna, "KD'nin burada olmasına izin var mı, bu yayında maske takmalı mıyım?" diyerek dalga geçti. Söylediği sözlerin yanlış anlaşılacağını düşünen ünlü şarkıcı, daha sonra ise "Şaka bir yanan geçmiş olsun Kevin Durant" ifadelerini kullandı.

Rihanna'nın sözlerine "Sen nerelerdesin? Hiç ortalarda görünmüyorsun" diyerek cevap veren Durant, "ABD'deyim nerede olacağım, son iki yıldır buradayım" cevabını aldı.