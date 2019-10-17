Barbadoslu şarkıcı Rihanna yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşırttı.

Rihanna ağır çekim bir videosunu paylaştı. Videoda kendi firmasının tasarımı olan siyah bikinisi giyen Rihanna kameranın önünden ağır ağır geçiyor ve sonra dönüp tekrar kameraya bakıyor.

Son dönemde kilo aldığı görülen ve hatta hamilelik iddiaları ortaya atılan Rihanna'nın eski fiziğine döndüğü de dikkat çekiyor.