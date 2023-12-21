Rihanna'dan hayranlarını sevindiren haber: Yeni albümü için ipucu verdi

DÜNYA TURNESİNE ÇIKABİLECEĞİ İDDİA EDİLİYOR

Ekim ayında Rihanna'nın 'Live Nation' şirketiyle hem dünya turnesi hem de iki yeni albüm için yaklaşık 40 milyon dolarlık anlaşma imzaladığı iddia edildi. Rihanna, Mirror'ın ortaya attığı iddiayı yalanlamadı. Bu anlaşmaya göre ünlü şarkıcı 2024 ve 2025 yılları içinde büyük bir dünya turnesine çıkabilir ve iki yeni albüm yapabilir.