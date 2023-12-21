Rihanna'dan hayranlarını sevindiren haber: Yeni albümü için ipucu verdi
Başarılarıyla müzik dünyasının sevilen isimlerinden birisi olan Rihanna uzun süredir yeni albüm çıkarmıyor olsa da hayranlarını sevindiren haberi açıkladı. Uzun süredir beklenen dokuzuncu albümünü 2024'te çıkaracağını söyleyen Rihanna küçükte bir ipucu bıraktı
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HAYRANLARINA SEVİNDİREN HABERİ VERDİ
Makyaj ve iç çamaşırı dünyasında kendi firmasını kuran başarılı şarkıcı Rihanna, müzik dünyasından uzun bir süre uzak kalmıştı. Hayranları merakla şarkıcının yeni albümü bekliyor.
35 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, 2016'da çıkardığı "Anti" adlı albümünden bu yana yeni bir albüm çalışması yapmadı.
Geçen yıl "Black Panter" film müziği albümünü çıkaran Rihanna "Ocean's 8" filmindeki oyunculuğu ile hayranlarının beğenisini topladı.
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Rihanna ayrıca 2025 yılında gösterime girecek olan Şirinler filmi "The Smurfs Musical"da yer alacak ilk isim olarak açıklandı. Projenin yapımcıları Rihanna'nın Şirine karakterini seslendirip film için yeni şarkılar besteleyeceğini söyledi. Tüm bu projelere rağmen Rihanna'dan kişisel bir albüm bekleniyor.
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2024 YILINDA YENİ ALBÜMÜ ÇALIŞMASI BAŞLAYACAK
Kurucu olduğu Fenty markasının Puma ile işbirliğinden ortaya çıkan koleksiyon tanıtım partisinde Entertainment Tonight'a konuşan Rihanna 2024 yılında dokuzuncu albümünü çıkaracağına dair ipucular verdi.
"Daima turne yapmak isteriz. Yeni müzik olduğunda turne yapmak istiyorum. Son turnem uzun zaman önceydi" diyen Rihanna, "Hayranlarımın yeni albüm beklemesinin onların hakkı olduğunu düşünüyorum" ifadelerinde bulundu.
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DÜNYA TURNESİNE ÇIKABİLECEĞİ İDDİA EDİLİYOR
Ekim ayında Rihanna'nın 'Live Nation' şirketiyle hem dünya turnesi hem de iki yeni albüm için yaklaşık 40 milyon dolarlık anlaşma imzaladığı iddia edildi. Rihanna, Mirror'ın ortaya attığı iddiayı yalanlamadı. Bu anlaşmaya göre ünlü şarkıcı 2024 ve 2025 yılları içinde büyük bir dünya turnesine çıkabilir ve iki yeni albüm yapabilir.