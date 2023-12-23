Rihanna: Aslında hamileliğimi sahnede duyurmayacaktım
Geçtiğimiz şubat ayında gerçekleşen Amerikan Futbolu Ligi şampiyonluk maçı 'Super Bowl'un devre arası şovunda konser veren Rihanna, ikinci çocuğuna hamile olduğunu sahnede duyurmuştu. Rihanna, "Aslında hamileliğimi milyonlarca insana 'Super Bowl' sahnesinde duyurmayı planlamıyordum ama kıyafetimin fermuarı bir türlü kapanmadı" ifadelerini kullandı
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ASAP Rocky ile birliktelik yaşayan Rihanna, ilk çocuğunu 13 Mayıs 2022'de dünyaya getirmişti. İlk çocuğuna 'RZA' adını veren çift, Ağustos'ta dünyaya gelen ikinci çocuklarına da 'Riot Rose' adını vermişti.
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GERÇEĞİ AÇIKLADI
Geçtiğimiz şubat ayında gerçekleşen Amerikan Futbolu Ligi şampiyonluk maçı 'Super Bowl'un devre arası şovunda konser veren Rihanna, ikinci çocuğuna hamile olduğunu sahnede duyurmuştu. Yeniden anne olmaya hazırlandığını gösteri esnasında duyuran 35 yaşındaki Rihanna, konuyla alakalı konuştu.
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"ASLINDA SAHNEDE DUYURMAYI PLANLAMIYORDUM"
Barbadoslu şarkıcı, "Aslında hamileliğimi milyonlarca insana 'Super Bowl' sahnesinde duyurmayı planlamıyordum ama kıyafetimin fermuarı bir türlü kapanmadı" dedi.
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"KİMSE HAMİLE OLDUĞUMU BİLMİYORDU"
"Kimse hamile olduğumu bilmiyordu" ifadelerini kullanan Rihanna, "Kıyafetimin önünü kapatmaya çalıştım ancak fermuar ortada kaldı ve öyle olmak zorundaydı" şeklinde konuştu.
Fotoğraflar: AP