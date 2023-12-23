Rihanna: Aslında hamileliğimi sahnede duyurmayacaktım

"KİMSE HAMİLE OLDUĞUMU BİLMİYORDU"



"Kimse hamile olduğumu bilmiyordu" ifadelerini kullanan Rihanna, "Kıyafetimin önünü kapatmaya çalıştım ancak fermuar ortada kaldı ve öyle olmak zorundaydı" şeklinde konuştu.



Fotoğraflar: AP