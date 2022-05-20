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Rihanna anne oldu! Herkesten gizlemiş... - Magazin haberleri

Rihanna anne oldu

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna ve sevgilisi rapçi ASAP Rocky, ilk çocuklarını kucaklarına aldı. 13 Mayıs’ta Los Angeles’taki bir hastanede oğlunu dünyaya getirdiği öğrenilen Rihanna, doğumunu herkesten gizlemiş...

20.05.2022 - 07:46 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Rapçi ASAP Rocky ile yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan Rihanna, annelik sevinci yaşadı. Daha önce sevgilisi tarafından aldatılığı öne sürülen ve ardından dedikoduları yalanlayan Rihanna, 13 Mayıs'ta bebeğini kucağına aldı. TMZ'nin çifte yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre; Çiftin çocuklarının cinsiyetinin erkek olduğu öğrenildi. Oğluna kavuşan ünlü şarkıcının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

  • 'İHANET' İDDİALARI

    Rihanna, bebek heyecanı yaşarken hiç beklemediği bir haberle sarsılmıştı. İddiaya göre; Rihanna, sevgilisi tarafından aldatılmıştı. Rocky'nin, ünlü yıldıza ayakkabı tasarımcısı Amina Muaddi ile ihanet ettiği ileri sürülmüştü. Ancak taraflar, geçtiğimiz haftalarda "aldatma" ve "ayrılık" söylentilerini yalanlamıştı.

  • 'ZAMANLA BENİM AİLEM OLDU'

    Öte yandan daha önce arkadaş olduğu kişilerle kolay kolay romantik türde bir ilişkiye girmediğini belirten ünlü yıldız, partneri Asap Rocky için, "Onu tanımak için ve onun da beni tanıması için acele etmedim." ifadelerini kullanmıştı.

    Sevgilisi için "Zamanla benim ailem oldu." diyen Rihanna, annesinin de ilk andan itibaren ona bayıldığını söylemişti. Rocky ile ilişkilerindeki en sevdiği şeyin şeffaflık olduğunu belirten yıldız, hedefler, korkular ve özgüvensizler hakkında açıkça konuşabildiklerini dile getirmişti.

  • 3-4 ÇOCUK İSTİYOR

    Ünlü şarkıcı, gelecek planlarından da bahsetmişti. 10 yıl içinde evleneceği kişiyi bulamasa da üç veya dört çocuk yapacağını söyleyen Rihanna, "Bunu kendi başıma yapabilir miyim? Tabii ki evet!" demişti.

  • 'HAYATIMIN AŞKI'

    ASAP Rocky de "GQ" ile yaptığı röportajda Rihanna'yı "Hayatının aşkı" olarak tanımlamıştı. Gerçek adı "Rakim Nakache Mayers" olan ASAP Rocky, bekar olmaktan çok, bir ilişki içinde olmayı tercih ettiğini ifade etmişti.

    'HARİKA BİR BABA OLACAĞIM'

    Rocky, ayrıca, baba olmayı ve aile kurmayı istediğini de sözlerine eklemişti. Şarkıcı, "Sanırım, harika bir baba olacağımı düşünüyorum. Çok şanslı bir çocuğum olacak." demişti.

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