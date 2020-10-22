Rihanna alışverişte

Kendi girişimleriyle zengin olan kadınlar listesinde Rihanna'nın yanı sıra dünyaca ünlü sanatçılar arasında Madonna (550 milyon dolar),Celine Dion (455 milyon dolar),Beyonce (420 milyon dolar),Barbra Streisand (400 milyon dolar),Taylor Swift (365 milyon dolar),Lady Gaga ve Jennifer Lopez (150'şer milyon dolar) yer almıştı.